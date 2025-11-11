Ο πρωθυπουργός επιδιώκει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να βγαίνει εκτός Μεγάρου Μαξίμου και να επικοινωνεί με τον κόσμο, είτε σε συνοικίες της Αττικής είτε σε περιοχές της περιφέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο ταξιδεύει σήμερα στην ακριτική Ροδόπη και με στόχο να αναδεικνύει το κυβερνητικό έργο.

Αυτό το νόημα είχε και η φράση υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών όταν σημείωσε ότι «μένουμε στα θετικά, αφήνουμε τον αρνητισμό στο χθες». Η συγκεκριμένη αναφορά μπορεί να θεωρηθεί και ως απάντηση στην επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.

Η πρόθεση της κυβέρνησης να μην απαντήσει επισήμως στις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού φάνηκε και από χθες, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να σχολιάσει τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς αλλά αρκέστηκε να μιλήσει με νόημα για το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, τα ενεργειακά, τα εξοπλιστικά, τονίζοντας ότι η πολιτική της κάνει τη χώρα καλύτερη και είναι στηριγμένη στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας.

Σε κάθε περίπτωση, το Μέγαρο Μαξίμου θα συνεχίσει να προτάσσει το έργο της κυβέρνησης που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, κάτι που θα τονίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του περιοδεία στις ακριτικές περιοχές της Ροδόπης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του, το πρωί θα επισκεφθεί τη Μαρώνεια και στη συνέχεια θα μεταβεί στον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής ενώ αργότερα θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

«Πονοκέφαλος» το αγροτικό ζήτημα

Η προσοχή όμως του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένη και στους αγρότες που συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

Σήμερα έχουν προγραμματίσει κάθοδο στην Αθήνα και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ αναμένεται να υπάρξει και «επιτροπή υποδοχής» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη, με τρακτέρ έξω από τον χώρο του αεροδρομίου.

Το πότε ακριβώς θα καταβληθούν οι αγροτικές ενισχύσεις θα εξαρτηθεί από το πότε θα εγκρίνουν οι Βρυξέλλες το Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση. Όσο όμως καθυστερεί η οικονομική ενίσχυση των αγροτών, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρξουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις από την πλευρά τους.

Εξελίξεις –σε ευρύτερο πλαίσιο- μπορεί να προκαλέσει και το νέο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το οποίο αναμένεται και ενδέχεται να εμπλέκει στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα πολιτικά πρόσωπα.