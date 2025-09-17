Στην πρώτη του εφ όλης της ύλης συνέντευξη μετά τις ανακοινώσεις που έκανε από τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου τοποθετήθηκε για μία σειρά από θέματα.

Ερωτηθείς για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται εξαιτίας και της δημοσκοπικής υποχώρησης της ΝΔ και για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι «η ΝΔ είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη» και υποστήριξε ότι είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις τη στιγμή που οι εκλογές θα γίνουν το 2027. «Ζουμί» όμως βγάζει η απάντηση του σε ερώτηση για το σενάριο να μην εξασφαλίσει η ΝΔ την αυτοδυναμία και να πάει σε συνεργασία με άλλο κόμμα και με Πρωθυπουργό κάποιο τρίτο πρόσωπο.

«Αυτοί που λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, να μας πουν ποιος θα έρθει»

«Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για «ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας». Όπως εξήγησε οι πολίτες δεν αποφασίζουν μόνο για κυβέρνηση αλλά και για Πρωθυπουργό ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι αυτά τα σενάρια δεν ακουμπούν τον κόσμο, παρά μόνο 1000 άτομα πέριξ της πλατείας Κολωνακίου.

«Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους πολίτες. Αυτοί θα έχουν την τελική κρίση», ανέφερε για τον στόχο της ΝΔ μιλώντας και για την πτώση των δημοσκοπικών ποσοστών, κάτι που όπως είπε οφείλεται και στη φυσιολογική φθορά που έχει μία κυβέρνηση επτά χρόνων ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του «πέταξε το γάντι»:

«Αυτοί που λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, να μας πουν ποιος θα έρθει», συμπληρώνοντας ότι προφανώς ο ίδιος έχει ως στόχο να συνεχίσει από τη θέση του Πρωθυπουργού.

Επίσης επανέλαβε ότι δεν έχει πρόθεση να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου ενώ –με αφορμή και την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ- εμφανίστηκε υπέρ των διευρύνσεων, υπενθυμίζοντας ότι επί των ημερών του η ΝΔ άνοιξε.

«Με το ΠΑΣΟΚ έχω προσπαθήσει να ρίξω γέφυρες συνεννόησης»

Όσο για τον ποιον πολιτικό αντίπαλο επιλέγει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, εξήγησε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο πρώην πρωθυπουργός είναι σήμερα βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. “Ο κ. Ανδρουλάκης, τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης”, ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είπε:

«Σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του, γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που «καίγεται» στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τι, αλλά δεν με αφορά το θέμα».

Δεν έκρυψε πάντως την πρόθεση του για περισσότερη συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ σε κάποιους τομείς, φέροντας ως παράδειγμα το Εθνικό Απολυτήριο και υπενθυμίζοντας το άνοιγμα που έκανε και κατά την τοποθέτηση του στη ΔΕΘ.

«Με το ΠΑΣΟΚ έχω προσπαθήσει να ρίξω γέφυρες συνεννόησης. Μπορεί να μην συμφωνήσουμε σε όλα, μπορεί όμως να υπάρξει συνεννόηση σε κάποια», ανέφερε μεταξύ άλλων και κατέληξε για το θέμα πιθανών συναινέσεων: «Εγώ θα επιδιώκω, με αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν, τουλάχιστον έναν στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας».

«Η χώρα κινείται οριακά στις οροφές των δαπανών»

Η συνέντευξη ξεκίνησε από τα θέματα οικονομίας και ειδικότερα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως εξήγησε, μία πιθανή μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% θα είχε κόστος περίπου 1 δις. ευρώ και θα ακύρωνε όλες τις μειώσεις φόρου που ανακοινώθηκαν. Οπότε προκρίθηκε ένα στοχευμένο μέτρο από ένα οριζόντιο.

«Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας με στοχευμένη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων», τονισε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι αυτό θα γίνει μέσω της μείωσης των φόρων για όλους και προσθέτοντας ότι οι πολίτες θα δουν από τον Ιανουάριο την αύξηση στις αποδοχές τους.

Αυτό που εξήγησε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η χώρα πρέπει να παράγει σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα και ξεκαθάρισε ότι «δεν θα επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημοσιονομικά», υπενθυμίζοντας τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. «Η χώρα κινείται οριακά στις οροφές των δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης ενώ αναφέρθηκε σε μία σειρά από μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και που θα εφαρμοστούν το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.

Ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και για την πρόταση που είχε εκφράσει πριν από τη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας για έναν «πατριωτικό φόρο» και συγκεκριμένα την πρόσθετη φορολόγηση μεγάλων συμφερόντων, σε μία προσπάθεια πρόσθετων εσόδων για τα δημόσια ταμεία.

«Από ¨πατριωτικό φόρο¨ προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός που πιστεύει στη μείωση των φόρων, στη δύναμη της πραγματικής οικονομίας να δημιουργεί πλούτο.

Δεν μας αρέσει να αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας λένε «μειώστε τους φόρους στις επιχειρήσεις», για να μας πούνε μετά, «αυξήστε τους σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις».

Λοιπόν, εμείς όποτε χρειάστηκε να φορολογήσουμε έκτακτα εταιρείες οι οποίες παρήγαγαν όντως, ως αποτέλεσμα της κρίσης, υπερκέρδη, το κάναμε. Το κάναμε στις εταιρείες ενέργειες και στηρίξαμε την κοινωνία. Το κάναμε για δύο χρόνια στα διυλιστήρια.

Όταν δεν υπάρχει λόγος, δεν θα το κάνουμε. Διότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να φορολογούμε διαρκώς έκτακτα τις επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν πλούτο στην πατρίδα μας», ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού.

Μένοντας στο οικονομικό πεδίο και αναφερόμενος στο στεγαστικό πρόβλημα, είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει νέους περιορισμούς στα Airbnb σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της χώρας και τόνισε την παροχή κινήτρων που δίνει η κυβέρνηση προκειμένου να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα.

«Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας»

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα και ειδικά στις σχέσεις με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει η πρόθεση να γίνει συνάντηση σε λίγες ημέρες στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση».

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση για επιδίωξη ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα «γκρίζων ζωνών», ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Ερωτηθείς για το αν ανησυχεί για κάποιο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός απάντησε: «Δεν ανησυχώ, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας».

Μίλησε επίσης για τη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου εξηγώντας ότι «πιστοποιεί στην πράξη ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα» και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναγνωρίσουν ότι αυτός ο διαγωνισμός αποτελεί εθνική επιτυχία.

Επίσης αναφέρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπου μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε η προμήθεια μίας ακόμα φρεγάτας Belharra, τονίζοντας τη σημαντική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού ενώ μίλησε και για την αντιμετώπιση των παράνομων αφίξεων στη χώρα σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θα λάβει μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ.

«Δεν καταφέραμε να βάλουμε τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για αυτό τον καταργήσαμε»

Μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να βάλει τάξη και για αυτό προχώρησε στην κατάργηση του.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο, πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο όντως κληρονομήσαμε από το παρελθόν.

Αλλά δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. Δεν τα καταφέραμε. Το είπαμε με μεγάλη ειλικρίνεια. Γι’ αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον «περάσουμε» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα. Διότι όσο πρέπει να εξυγιάνουμε ουσιαστικά αυτόν τον Οργανισμό, ενσωματώνοντάς τον στην ΑΑΔΕ, πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται πληρωμές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει πληρωμές άνω των 2 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Αυτή ήταν και η συνθετότητα του προβλήματος», είπε μεταξύ άλλων ενώ τόνισε τις υποθέσεις που πήγαν στον εισαγγελέα και τη δέσμευση 22 εκατ. ευρώ από τα πρώτα 1000 ΑΦΜ.

Όσο για την εμπλοκή προσώπων που σχετίζονται με τη ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «είναι προφανές ότι θα εμπλέκονται στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα, 4 στους 10 Έλληνες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές».

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχω πει αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας -είμαι πολύ ειλικρινής- αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και εσείς αναγνωρίσατε, έρχεται από το βαθύ παρελθόν», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

«Να σταματήσει η επιχείρηση στη Γάζα – Το Ισραήλ κινδυνεύει να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους του»

«Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μία μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν το λέω πρώτη φορά», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση για τη Γάζα ενώ εξήγησε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τον όρο «γενοκτονία».

«Πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ ότι κινδυνεύει να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους του. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν θα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και θα τα λέμε και δημόσια και κατ’ ιδίαν.

Εγώ, λοιπόν, κάνω τώρα ακόμα μία δημόσια έκκληση για να σταματήσει αυτή η επιχείρηση στη Γάζα» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.