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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αγροτών πριν τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας.

«Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς, έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός στους αγρότες οι οποίοι του έθεσαν, μεταξύ άλλων, αφενός τα θέματα του κόστους παραγωγής και του αφορολόγητου πετρελαίου και αφετέρου τα ζήτημα ΟΣΔΕ.

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Για το πρώτο ζήτημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από 1ης Νοεμβρίου στην αντλία, ενώ σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ΟΣΔΕ σημείωσε πως είναι πρώτη προτεραιότητα.