Τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για την εκτόνωση της κατάστασης σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων τους.

Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι όσο δίκαια και αν είναι κάποια αιτήματα των αγροτών, δεν μπορεί να επιβαρύνεται το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική δραστηριότητα, ειδικά ενόψει των εορτών και πρόσθεσε ότι “είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία εκτόνωση της κατάστασης”.

Αναφέρθηκε επίσης στην υπερψήφιση του προϋπολογσιμού ο οποίος αποδεικνύει ότι “πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια” ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συντάξεις που ξεκινολυν να προκαταβάλονται την Παρασκευή και που για πολλούς συνταξιούχους θα είναι αυξημένες λόγω της μείωσης της προσωπικής διαφοράς.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Ιανουάριο, όταν και θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι πολιτικές της κυβέρνησης, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών θα δει αυξήσεις στα εισοδήματα του. “Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και να επιστρέφουμε μέρος της ανάπτυξης στην κοινωνία χωρίς να απειλείται η δημσιονομική σταθερότητα”, είπε χαρακτηριστικά ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ταξίδι του στις Βρυξέλλες.

Βασικό θέμα είναι η ευρωπαίκή προοτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει στρατηγικό όφελος να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Παράλληλα πρόσθεσε ότι θα τονίσει την ανάγκη για ευρωπαίκή απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα. Μπορεί να ανακοίνωσε χθες στη Βουλή νέα δέσμη μέτρων για το στεγαστικό, όμως “πρέπει να υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι”.

“Σεβόμαστε τις αγωνίες των αγροτών αλλά οι διαφωνίες μπορούν να λυθούν με διαδικασία διαλόγου και όχι με συγκρούσεις” επισήμανε ο Κωνσταντίνος Τασούλας και πρόσθεσε ότι “νιώθω ότι το πράγμα πηγαινει σε μία συναινετικη εξέλιξη”.