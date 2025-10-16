Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τη δευτερολογία του με μια εισαγωγική τοποθέτηση για το θέμα της υπέρβασης του χρόνου ομιλίας των πολιτικών αρχηγών, αφήνοντας αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για διγλωσία και υποκρισία εξαιτίας της αποχώρησης των βουλευτών του από την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου αλλά και την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με το θέμα της έναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που θα ξεκινήσει στη Λάρισα.

Advertisement

Advertisement

“Πυρά” Μητσοτάκη κατά Ανδρουλάκη

Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε απευθείας και ονομαστικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

«Εάν δεν είχαμε προσκαλεστεί κ. Ανδρουλάκη τι θα λέγατε;», ρώτησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που του είχε ασκήσει κριτική για την παρουσία του στο Σαρμ Ελ Σέιχ. «Τι θα κάνατε αν ήσασταν εσείς στη θέση μου κύρε Ανδρουλάκη; Θα τον πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back κύριε Τραμπ;”»

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν παρούσα δείχνει ότι η χώρα μας παίζει ρόλο στις εξελίξεις», σημείωσε ο Πρωθυπουργός ενώ αναφερόμενος στο Παλαιστιανιακό ανέφερε απευθυνόμενος στην αντπολίτευση:

«Κανείς από τους ομιλητές δεν αναφέρθηκε στη γενεσιουργό αιτία των όσων συνέβησαν, την επίθεση της Χαμάς. Για εσάς είναι σαν να μη συνέβη ποτέ» ενώ υπενθύμισε την αντίδραση του στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τη σκληρή απάντηση του Ισραήλ που είχε ως αποτέλεσμα τους θανάτους αμάχων και παιδιών.

Απαντώντας πάλι στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε: «Μπορεί το στυλ του προέδρου Τραμπ να ξενίζει, όμως θα συνιστούσα κύριε Ανδρουλάκη λίγη προσοχή όταν αναφέρεστε σε έναν εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, μίας χώρας που είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας».

Εκεί ανέβηκαν οι τόνοι από τα έδρανα της αντιπολίτευσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει:

Advertisement

«Φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης όταν ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ», κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Περνώντας στα ελληνοτουρκικά και στην κριτική που ασκήθηκε κατά της κυβέρνησης για την ακύρωση της συνάντησης του με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν οι λόγοι ήταν πραγματικοί η προσχηματικοί ενώ εκτίμησε ότι μπορεί και να ενοχλήθηκε η τουρκική πλευρά από τη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Παράλληλα επανέλαβε ότι πρέπει να συζητούν οι δύο πλευρές και υπενθύμισε ότι πριν από λίγα χρόνια, όταν ο Ταγίπ Ερντογάν δεν ήθελε να συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό –«Μητσοτάκης γιοκ» ήταν τότε η φράση του Τούρκου προέδρου- τελικά οι δύο πλευρές κάθισαν και πάλις το τραπέζι του διαλόγου.

Advertisement

Κάνοντας λόγο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η οποία εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας καθώς απαιτείται ομοφωνία στην ΕΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε το Σώμα «να αφήσουμε τις κορώνες πατριωτισμού και ας σκεφτούμε ότι έχουμε ένα σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο» εξηγώντας ότι σκοπός δεν είναι να υπάρξει ρήξη με την Τουρκία αλλά να επιβεβαιωθούν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις οποίες η πορεία της Τουρκίας περνά μέσα από τον σεβασμό της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Δεν είμαστε μία χώρα επαίτης αλλά μία χώρα με στρατηγικές συμμαχίες και σεβασμό διεθνώς»

Ο Πρωθυπουργός έκλεισε τη δευτερολογία του τονίζοντας -με αφορμή τις εξελίξεις στη Γάζα και τη διαδικασία ανοικοδόμησης που θα ακολουθήσει- ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.

«Δεν είμαστε μία χώρα επαίτης αλλά μία χώρα με στρατηγικές συμμαχίες και σεβασμό διεθνώς. Δεν είμαστε υπερδύναμη αλλά είμαστε ένα κράτος μεσαίου μεγέθους που ασκεί εξωτερική πολιτική με σοβαρότητα, συνέπεια και προασπίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα»

Advertisement