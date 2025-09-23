Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μία από τις πρώτες συναντήσεις που θα έχει -πιθανότατα χρονικά η πρώτη θα είναι με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη- είναι αυτή με τον Ταγίπ Ερντογάν, σήμερα Τρίτη (23/9) στις 21.00 ώρα Ελλάδος.

Οι θέσεις της Αθήνας στον διάλογο με την Άγκυρα

Η συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο “Σπίτι της Τουρκίας”, σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει μικρή χρονική διάρκεια οπότε είναι δύσκολο να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν τις δύο πλευρές. Το περίγραμμα των θέσεων με τις οποίες η Ελλάδα προσέρχεται στον διάλογο με την Τουρκία, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια του χθεσινού (22/9) μπρίφινγκ.

«Η Κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει να “μεγαλώσει” ουσιαστικά την Ελλάδα με πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα, έχει επιλέξει τον διάλογο και με την γείτονα χώρα, με την Τουρκία και όχι μία συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που “χαμηλώνει” την Ελλάδα, την “κονταίνει”, και έχει επιλέξει, σε συνέχεια όσων έχουν κάνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να μη βάζει ούτε καν σε συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας, ζητήματα κόκκινων γραμμών. Άρα, αυτές είναι οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες προσερχόμαστε σε κάθε τέτοια συζήτηση».

Παρόντες στη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να είναι και οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν.

Οι συναντήσεις Μητσοτάκη με ξένους ηγέτες

Εκτός όμως από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις και με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, με τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι, με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Σαμπάχ Αλ-Καλίντ Αλ-Σαμπάχ, με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ Αλ Σαράα (Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).

Επίσης σήμερα Τρίτη, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν, πρώτον, στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και, δεύτερον, στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η πρώτη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή και η δεύτερη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην κεντρική εκδήλωση της Κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Σημαντικές επαφές και με επενδυτές

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Αυτό που σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και αστάθειας.

Επίσης ο Πρωθυπουργός, θα έχει ακόμα, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Την Παρασκευή 26/9 η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της ίδιας μέρας θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη θα μιλήσει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.