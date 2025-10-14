Η Ελλάδα ήταν μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπήθηκε στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Σαρμ Ελ Σέιχ» μέσω της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, γεγονός που -σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- δείχνει ότι υπάρχει προοπτική ανάληψης σημαντικού ρόλου της χώρας για το μέλλον στη Γάζα.

Κατά το διάστημα της παρουσίας του στο Σαρμ Ελ Σέιχ ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με ξένους ηγέτες ενώ υπήρξε μία θερμή χειραψία και ένα σύντομο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Advertisement

Advertisement

Στόχος της Αθήνας είναι να έχει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της Γάζας. Λίγο πριν ταξιδέψει για την Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ικανοποίηση του για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας ενώ είχε αναφέρει και την πεποίθηση του για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας στο διεθνές σκηνικό σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή:

«Πιστεύω ότι έχουμε να παίξουμε και ακόμα έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο, ως μία χώρα η οποία συνομιλεί με όλους τους σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία, η οποία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, να θέσουμε κι εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεση αυτών οι οποίοι θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας».