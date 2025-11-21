Τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και την αλλαγή της θέσης της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο «Bloomberg New Economy Forum» στη Σιγκαπούρη, το οποίο φέρνει κοντά επενδυτές, ηγέτες, αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Ενισχύουμε τη θέση μας στο χάρτη»

Σε δημόσια συζήτηση που είχε με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg, John Micklethwait, σχετικά με τις μεγάλες οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις της εποχής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη.

«Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Ουκρανία και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη», σημείωσε προσθέτοντας ότι «είμαστε κόμβος για το αμερικανικό LNG και ενισχύουμε τη θέση μας στον χάρτη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτη επιστροφή»

Μιλώντας για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει κάνει μία αξιοσημείωτη επιστροφή», τονίζοντας την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων, τη μείωση του χρέους και τον ρυθμό ανάπτυξης που είναι υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Έχουμε αποδείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν», εξήγησε ο Πρωθυπουργός.

Μίλησε επίσης για τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται, όπως η φορολογική με μειώσεις φόρων που «θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια», προσθέτοντας ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της οικονομίας ήταν αυτές που οδήγησαν στη λήψη μέτρων στήριξης των πολιτών την ώρα που σε άλλες χώρες λαμβάνονται μέτρα λιτότητας.

Αναφέρθηκε επίσης στη σταθερότητα της κυβέρνησης και στη μεγάλη διαφορά με το δεύτερο κόμμα, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, ενώ ανακοίνωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

«Καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο ουκρανικό, εξήγησε ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στους ευρωπαίους ηγέτες το σχέδιο που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για την παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία.

«Καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία», σημείωσε και αναφέρθηκε στην οικονομική στήριξη της Ευρώπης προς το Κίεβο.

Ερωτηθείς περί προτιμήσεων του Ντόναλντ Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σχέση με τις ΗΠΑ είναι ισχυρή, καθώς πρόκειται για στρατηγικό εταίρο. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας ότι η διαφορά με την Τουρκία έγκειται στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών ενώ εξήγησε ότι δική του ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Υπάρχει χώρος συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και χωρών της Ασίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης. «Βλέπω ότι υπάρχει χώρος συνεργασίας χωρών της Ασίας με την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Σιγκαπούρη έχει σημαντικό ρόλο και θα θέλαμε στενότερους δεσμούς με τις χώρες της ομάδας Αsean καθώς η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Άπω Ανατολής», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

