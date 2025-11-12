Στις 11.00 ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου για να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι εργασίες της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας, που διεξάγεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, αναμένεται να συμβάλουν στην εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο χωρών σε μία χρονική συγκυρία που οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο είναι ραγδαίες.

Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης θα βρεθούν τα ενεργειακά σε συνδυασμό με την εξωτερική πολιτική. Οι σημαντικές συμφωνίες για την ελληνική πλευρά που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του ενεργειακού φόρουμ που διεξήχθη στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανικός παράγοντας, η τριμερής συνεργασία Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ, είναι θέματα που θα βρεθούν στο τραπέζι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερώσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τις επαφές που είχε με τους Αμερικανούς υπουργούς και για το περιεχόμενο των συμφωνιών που υπεγράφησαν και που ενισχύουν τον γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας η οποία θα γίνει πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG για την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί επισήμως όμως θεωρείται βέβαιο ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν και για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών μέσω καλωδίου. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προχωρήσει ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τονίσει τη σπουδαιότητα του για την κυπριακή πλευρά.

Βάρος αναμένεται να δοθεί και στις τελευταίες εξελίξεις για το Κυπριακό μετά και την εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας ενώ θα απασχολήσει τους κυρίους Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη η ανάληψη καθηκόντων από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, άλλα θέματα που θα τεθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης αλλά κυρίως των εργασιών της Διακυβερνητικής Συνόδου με τη συμμετοχή υπουργών Ελλάδας και Κύπρου είναι αυτά που σχετίζονται με Περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ψηφιακή Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Πολιτική Προστασία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμό.

Στόχος, όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, είναι η ανάληψη συντονισμένων δράσεων στους αντίστοιχους τομείς, η εντατικοποίηση της συνεργασίας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.