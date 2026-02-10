Τη δέσμευση του ότι θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον κτηνοτροφικό κλάδο είχε δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγες εβδομάδες, κατά την περίοδο των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και σήμερα συναντά εκπροσώπους κτηνοτρόφων.

Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 13.00 στο Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με πληροφορίες θα παραστούν περίπου 20 εκπρόσωποι επαγγελματιών του κτηνοτροφικού τομέα και βέβαια αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.

Το βασικό θέμα της συζήτησης είναι αυτό της αντιμετώπισης του προβλήματος της ευλογιάς που έχει πλήξει την κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας ενώ πρόθεση του πρωθυπουργού είναι να γίνει μία εποικοδομητική συζήτηση για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας.

Με τα έως σήμερα δεδομένα, η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας για τον περιορισμό του προβλήματος της ευλογιάς ενώ φαίνεται να έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο του εμβολιασμού.

Την ίδια ώρα επανέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο προσκήνιο καθώς οι αγρότες έχουν εκφράσει την πρόθεση τους για κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους, την Παρασκευή 13 του μήνα, επειδή- όπως υποστηρίζουν- δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πάντως σημειώνουν ότι έρχονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τα θέματα των αγροτών, όπως για το αποφορολογημένο πετρέλαιο στην αντλία.