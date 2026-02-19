Για τις προοπτικές της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για τις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος.

Η συνάντηση τους έγινε στο περιθώριο του AI Impact Summit, στο Νέο Δελχί.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία.

Επίσης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εξετάστηκε το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου ως προς την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, μία θέση που αναμένεται να τονίσει και κατά την παρέμβαση που θα κάνει στη Σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη.