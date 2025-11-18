Με το θέμα της προσπάθειας της κυβέρνησης για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκίνησε η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ, την οποία συντόνισε η Μαργαρίτα Πουρνάρα, στο πλαίσιο του “Reimagine Tourism” που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» στο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός το θέμα των Γλυπτών είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα για το οποίο έγιναν συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο. «Δεν έχουμε σημειώσει όση πρόοδο θα θέλαμε», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «τα Γλυπτά πρέπει να γυρίσουν στο Μουσείο της Ακρόπολης», υπογραμμίζοντας παράλληλα την αλλαγή στάσης της αγγλικής κοινής γνώμης. «Η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός ενώ σύμμαχος της Ελλάδας σε αυτή την προσπάθεια είναι και η Βικτόρια Χίσλοπ που εκτίμησε ότι εφόσον ασκηθεί περισσότερη πίεση στο Μουσείο, θα επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφής των Μαρμάρων. «Πρέπει να βλέπουμε το μνημείο στην ολότητα του» υποστήριξε η κυρία Χίσλοπ.

«Να αναδείξουμε και άλλους τουριστικούς προορισμούς»

Περνώντας στο βασικό θέμα συζήτησης του συνεδρίου, την πορεία του ελληνικού τουρισμού, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι «θέλω να κάνω την Ελλάδα νο1 τουριστικό προορισμό σε επίπεδο ποιότητας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις προοπτικές που έχει ο ελληνικός τουρισμός και αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναδειχθούν και άλλοι λιγότερο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί –τουλάχιστον για την ώρα- σε άλλα σημεία της χώρας, όπως στη Δυτική Ελλάδα, και όχι μόνο στα νησιά, ξεφεύγοντας έτσι από τις γνωστές επιλογές Μύκονο και Σαντορίνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «τάση μυκονοποίησης με τα κρουαζιερόπλοια», εξηγώντας ότι πρέπει να βρουν και άλλους προορισμούς.

Εξήγησε επίσης ότι υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να προσελκύσουν ξένους επισκέπτες, όπως αυτή των ψαράδων στην Αμοργό, που θα εργαστούν για τον καθαρισμό των ακτών ενώ τόνισε ότι μπορεί να είναι μία εξαιρετική εμπειρία για έναν τουρίστα να ακολουθήσει για ένα πρωινό τους αλιείς στο ψάρεμα.

Τέλος, μίλησε και για επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στον τομέα των τουριστικών υποδομών, όπως είναι οι μαρίνες.