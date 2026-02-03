Πολλά και ηχηρά μηνύματα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της συνέντευξης του στον Αλέξη Παπαχελά. Παραλήπτες στο εξωτερικό η Τουρκία και στο εσωτερικό τα στελέχη της κυβέρνησης καθώς και κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ξεκινώντας από αυτά που απευθύνονται στην Άγκυρα, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Ταγίπ Ερντογάν -πριν από τις 15 Φεβρουαρίου όπως είπε- ο πρωθυπουργός έδωσε το περίγραμμα των θέσεων με τις οποίες προσέρχεται στο διάλογο η ελληνική πλευρά.

«Το μείζον ζήτημα, η μεγάλη διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνο: αυτή είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα συζητήσει η Αθήνα θέματα όπως «γκρίζες ζώνες» ή αποστρατικοποίηση νησιών.

«Για την Ελλάδα είναι θέματα τα οποία δεν υφίστανται. Γι’ αυτό και εμείς δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει η Τουρκία να το καταλάβει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απάντηση έδωσε και στην τουρκική κίνηση να ανακοινώσει η Άγκυρα NAVTEX με επ΄αόριστον ισχύ.

«Έχουμε την πάγιά μας θέση γι’ αυτές τις NAVTEX και για τον παράνομο νομικά χαρακτήρα τους. Και σίγουρα η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν αν, παραδείγματος χάρη, θέλει να κάνει μία ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ ελληνικών νησιών στο Αιγαίο».

Και υπενθύμισε ότι «το δικαίωμα επέκτασης ως τα 12 μίλια, όπως κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο, είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πιο κατάλληλες συνθήκες».

Σε κάθε περίπτωση πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, κάτι που τόνισε και στη συνέντευξη.

Η στρατηγική για τις εκλογές και η Συνταγματική Αναθεώρηση

Περνώντας στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και με αφορμή την έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μία ευκαιρία τα κόμματα να τοποθετηθούν επί της ουσίας» και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις θέσεις που θα καταθέσουν σε μία σειρά από ζητήματα όπως τη σύνδεση της αξιολόγησης στο Δημόσιο με την άρση της μονιμότητας ή τις αλλαγές στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Είναι προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει στο μεταρρυθμιστικό προφίλ της κυβέρνησης και στην απόφαση της να τα βάλει με το «βαθύ κράτος», τις χρόνιες παθογένειες και τις πελατειακές σχέσεις ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να αναδείξει την έλλειψη κυβερνησιμότητας από τα άλλα κόμματα. Απευθυνόμενος κυρίως στο κεντρώο ακροατήριο στέλνει το μήνυμα ότι διεκδικεί την τρίτη τετραετία για να ολοκληρώσει το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει ξεκινήσει. Για αυτό και διαφώνησε με το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» επιλέγοντας να συγκριθεί με άλλους πολιτικούς αρχηγούς.

Η νουθεσία για περισσότερη προσοχή

Αυτή η προσπάθεια δεν διευκολύνεται όμως από κάποιες συμπεριφορές ή δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας με τελευταία παραδείγματα την περίπτωση της Όλγας Κεφαλογιάννη και της Χριστίνας Αλεξοπούλου.

Η κίνηση της υπουργού Τουρισμού να κάνει αμέσως χρήση της διάταξης για την συνεπιμέλεια των παιδιών σχολιάστηκε αρνητικά όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και από ψηφοφόρους της παράταξης που θεώρησαν ότι η διάταξη ήταν «φωτογραφική». Ο πρωθυπουργός διαχώρισε ευθέως την ορθότητα της διάταξης από το θέμα της χρήσης, λέγοντας ότι «ξέρω πολύ καλά ότι όταν κατέχουμε ένα δημόσιο αξίωμα, μερικές φορές δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην ουσία αλλά πρέπει να προσέχουμε και τις εντυπώσεις» ενώ έκλεισε το ζήτημα πιθανών πολιτικών συνεπειών για την Όλγα Κεφαλογιάννη.

Τόνισε όμως την ανάγκη της προσοχής και σε ένα άλλο σημείο και συγκεκριμένα όταν ερωτήθηκε για τη φράση «το τσάμπα πέθανε», μία δήλωση της βουλευτού Χριστίνας Αλεξοπούλου σχετικά με το υψηλό κόστος διαβίωσης και που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. «Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε», αρκέστηκε να πει ο πρωθυπουργός.

Η ουσία είναι ότι με αφορμή δύο περιστατικά διαφορετικά μεταξύ τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα συμπεριφοράς και ανάγκη επίδειξης περισσότερης προσοχής από τα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος.

Ο στόχος του παραμένει η αυτοδυναμία και θεωρεί ότι θα βοηθήσει στην επίτευξη του η συνέπεια που θα επιδείξει η κυβέρνηση στη σχέση μεταξύ λόγων και έργων. Δηλαδή στην υλοποίηση όσων έχει δεσμευθεί αλλά και η ανάγκη της χώρας για πολιτική σταθερότητα.

Για πρώτη φορά πάντως δεν απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιο κόμμα σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις εκλογές.

«Το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Θα σεβαστώ το Σύνταγμα».

