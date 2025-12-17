Την ευκαιρία για χαλαρή συζήτηση και για ανταλλαγή ευχών λίγο πριν από τα Χριστούγεννα είχαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εκδήλωση, που διήρκησε περίπου μισή ώρα, ξεκίνησε στις 13:00. Αμέσως μετά δηλαδή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και λίγο πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του έτους.

Στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν το θέμα συζήτησης που κυριάρχησε ήταν αυτό των αγροτικών κινητοποιήσεων. Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που προέρχονται από αγροτικές περιοχές και έχουν αισθανθεί έντονα την πίεση από τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, κάτι που μετέφεραν τις τελευταίες ημέρες και στον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα.

Λίγη ώρα νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αισιοδοξία του στον Κωνσταντίνο Τασούλα για εκτόνωση της κατάστασης τις επόμενες ημέρες και άπαντες περιμένουν από τους αγρότες να ανταποκριθούν στην πρόκληση της κυβέρνησης για διάλογο.

Αποχωρώντας οι βουλευτές πήραν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα συμβολικό δώρο, ένα γούρι για το 2026.