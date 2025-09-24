Οι κορώνες που έβγαλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την κατεχόμενη Κύπρο, δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζουν. «Αναγνωρίστε την “τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου”, η Τουρκία έχει δικαιώματα δυτικά της Κύπρου», είπε με περισσό θράσος ο αιματοβαμμένος εισβολέας. Και επειδή τα δύο κράτη, ως αμετάκλητη πρόταση του, τα προβάλλει γραπτά ο Ερντογάν από την πενταμερή στη Γενεύη του 2020, τότε που δεν αντέδρασε ο Νίκος Αναστασιάδης ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα αυτό το καυτό έγγραφο να το βάλει στο φάκελο του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτιέρες, δημιουργείται μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Βεβαίως κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Διεθνούς Δικαίου. Το ζήτημα είναι ότι από τα σχεδόν 200 μέλη της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, κανένα κράτος με τον ηγέτη του δεν θα διαμαρτυρηθεί με τα λεγόμενα του Ερντογάν και δυστυχώς δεν θα στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και το χειρότερο είναι ότι για το θέμα αυτό, δεν θα αντιδράσει στην Γενική Συνέλευση, στην ομιλία του, κανένας από τις μεγάλες δυνάμεις, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες αλλά ούτε και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμφιβάλλω αν θα το κάνουν και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Και με αυτό το «στίγμα» θα οδηγηθεί ο Μητσοτάκης να συναντηθεί με τον Ερντογάν στο σπίτι της Τουρκίας, (Για το θέμα αυτό συν κάποια άλλα παρασκηνιακά θα ασχοληθεί την Πέμπτη στο δικό του άρθρο ο καλός συνάδελφος και φίλος Πάνος Κολιοπάνος). Μία συνάντηση που μέχρι την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές, ακόμα δεν έχει καθοριστεί, γιατί η Άγκυρα λέει ότι ήταν επιβεβλημένο από πλευράς του Τούρκου Προέδρου να ματαιώσει την χθεσινοβραδινή. Αφού έπρεπε να είναι στην συνάντηση που έκανε ο Τραμπ με τους ηγέτες μουσουλμανικών – αραβικών χωρών για το θέμα της Γάζας. Αν και θα μπορούσε κανείς να πεί ότι έχουμα άδειασμα της Ελλάδας από τον Τούρκο πρόεδρο που ισχυρίζεται πως δεν είχε κανονιστεί κάποιο ραντεβού, παρά τα όσα διατύνεται η ελληνική πλευρά. Όπως και να το κάνουμε, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθόλου κολακευτικό για εμάς και για τον Μητσοτάκης ειδικότερα.

Κι αν λάβουμε υπόψιν ότι έρχεται και η συνάντηση στο Λευκό Οίκο του γιαλαντζί Σουλτάνου με τον μπίζνεσμαν Αμερικανό Πρόεδρο, τότε για μία ακόμη φορά, ας μην αμφιβάλλουμε ότι ο Ερντογάν αλωνίζει κι εμείς είμαστε απλοί παρατηρητές.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω με θετικό πρόσημο τη χθεσινή συνάντηση στην ΝΥ που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Συρίας, τον πρώην καταζητούμενο τρομοκράτη που έχει πάρει άφεση αμαρτιών από τον Τραμπ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συνάντηση χρήσιμη, διότι σε συνεννόηση και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, προωθείται η πρωτοβουλία της Αθήνας για τριήμερη Ελλάδας – Κύπρου – Συρίας και μάλιστα σε μια γεωγραφική ζώνη πολύ δύσκολη και σε εποχές με πολύ ένταση.