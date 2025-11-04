Η πρόσφατη δημοσκόπηση της ALCO, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha, αποτυπώνει έντονα την έλλειψη εναλλακτικής κυβερνητικής προοπτικής. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το ΠΑΣΟΚ, αν και προηγείται στη σχετική ερώτηση, καταγράφει πτώση τριών μονάδων – από το 14% στο 11% – σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Ενδεικτικό του πολιτικού κλίματος είναι ότι ο «Κανένας» ενισχύεται στο 54%, αυξάνοντας κατά μία μονάδα.

Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να πείσει ως αξιόπιστη εναλλακτική φαίνεται να συμβάλλει και στη μικρή, αλλά υπαρκτή βελτίωση της εικόνας της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρά ταύτα, η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει έντονη: το 81% δηλώνει πως δεν έχει δει καμία μείωση της ακρίβειας, ενώ το 69% θεωρεί αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική για την ασφάλεια. Ωστόσο, το ποσοστό των πολιτών που εμφανίζονται «καθόλου ικανοποιημένοι» από την κυβέρνηση μειώθηκε κατά πέντε μονάδες.

Advertisement

Advertisement

Η κυβέρνηση διατηρεί θετικές αξιολογήσεις στην εξωτερική πολιτική, με το 44% να τη θεωρεί αποτελεσματική σε αμυντικό και διπλωματικό επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί επίσης η ευρεία αποδοχή (64%) στην πρόταση απαγόρευσης χρήσης των social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Η εικόνα Τσίπρα



Το 92% των σημερινών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι εμπιστεύεται «πολύ ή αρκετά» τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ίδιο δηλώνει το 62% των σημερινών ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς. Στο Κίνημα Δημοκρατίας η εμπιστοσύνη στον πρώην πρωθυπουργό φτάνει στο 45%, στην Πλεύση Ελευθερίας στο 33% και στο ΠΑΣΟΚ στο 13%. Σημειώνεται πάντως ότι η ερώτηση δεν εστιάζει στα περί ίδρυσης νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Δείτε την έρευνα: