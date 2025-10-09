Μπορεί οι κάλπες να απέχουν περίπου 17 μήνες -όπως δήλωσε πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης- όμως στο πολιτικό σκηνικό παρατηρείται ήδη έντονη κινητικότητα.

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και η ενδεχόμενη -σίγουρη για κάποιους- δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, είναι παράγοντες που αναμένεται να προκαλέσουν μία σειρά ραγδαίων μεταβολών σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Advertisement

Advertisement

Στο κυβερνητικό «μικροσκόπιο» οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά

Επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου έχει διαμηνύσει ότι δεν ασχολείται με τα όσα συμβαίνουν σε άλλον πολιτικό χώρο.

Όμως είναι σίγουρο ότι προχωρά σε επανασχεδιασμό της στρατηγικής του λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.

Από τη μία έχει στραμμένο το βλέμμα στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και από την άλλη σε αυτές του Αντώνη Σαμαρά, καθώς και από εκεί υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και με την κοινωνία να συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για τα Τέμπη -κάτι που φάνηκε και κατά τη διάρκεια της απεργίας του Πάνου Ρούτσι- αλλά και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει πλήξει την αξιοπιστία της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα όσα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά ότι πρέπει να κινηθεί ταχύτατα προκειμένου να συσπειρώσει το κομμάτι της κεντροδεξιάς που τον εμπιστεύθηκε στις εκλογές του 2019 και του 2023.

Το πρώτο δείγμα της τακτικής που θα ακολουθήσει το έδωσε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ -που σε πολλά σημεία θύμισε έντονα ομιλία προεκλογικής περιόδου- όπου και έθεσε ξεκάθαρα το δίλλημα «αβεβαιότητα και πειραματισμοί ή σταθερότητα», προειδοποιώντας για δυσάρεστες εξελίξεις στο κομμάτι της οικονομίας αν τεθεί σε κίνδυνο η πολιτική σταθερότητα.

«Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τις περιπέτειες στις οποίες έβαλαν τον τόπο τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα, η ασυδοσία των παροχών χωρίς αντίκρισμα, οι αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν “στην εντατική”», σημείωσε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας: «ξέρετε καλά το κόστος της αβεβαιότητας και το ρίσκο των λάθος επιλογών. Το ζήσαμε και έχουμε εθνικό χρέος να μην το ζήσουμε ποτέ ξανά».

Advertisement

Αυτή η τοποθέτηση αφορούσε ξεκάθαρα την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι σίγουρο ότι τέτοιου είδους «υπενθυμίσεις» των πεπραγμένων της πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα (capital control, τρίτο μνημόνιο) θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα κυβερνητικά στελέχη στις δημόσιες αναφορές τους, επισημαίνοντας παράλληλα τους κινδύνους του λαϊκισμού αλλά και του πολιτικού πειραματισμού.

«Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα, αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα»

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει η αυτοδυναμία. Και το είπε ξεκάθαρα στην εκδήλωση του ΣΕΒ, όταν ζήτησε από τον κόσμο του επιχειρείν «να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία με στόχο τη συλλογική πρόοδο» και κυρίως όταν ανέφερε ότι το 2027 θα κριθεί η κυβέρνηση από τους πολίτες ζητώντας ανανέωση της εντολής τους προς τη Νέα Δημοκρατία για μία ακόμα τετραετία.

«Μόνο ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι μεγάλες, οι δύσκολες αλλαγές που απαιτεί η διατήρηση μιας οικονομίας σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν, χωρίς υποταγή στα κελεύσματα του λαϊκισμού, μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό. Γιατί όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα. Και, προσέξτε, αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα», το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Advertisement

Με αυτό το κεντρικό αφήγημα πήγε στις εκλογές του 2023, με το ίδιο αναμένεται να συνεχίσει έως την εκλογική μάχη του 2027. Εκτός αν οι εξελίξεις είναι τέτοιες που θα τον οδηγήσουν σε επαναχάραξη στρατηγικής.