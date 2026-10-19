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Ο ίδιος σκοπεύει να επισκεφθεί ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αγωνίες της νέας γενιάς και στην κριτική κατά των κυβερνητικών πολιτικών.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στις πρόσφατες διαδηλώσεις στη Γαλλία, συνδέοντας τις κινητοποιήσεις των νέων με την αντίδραση απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την ακρίβεια.

Κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλία, ο Αλέξης Τσίπρας προγραμματίζει αυτοψίες σε καλλιέργειες και υποδομές, καταγγέλλοντας παράλληλα την κυβερνητική διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας Daniel.

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Περιοδεία στη Θεσσαλία ξεκινά σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως ανάφερει σε ανάρτησή του πρόθεσή του είναι να επισκεφθεί ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επαφή με τους πολίτες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Επίσης, σχολίασε και τις διαδηλώσεις που γίνονται στη Γαλλία. «Αλλά η δύναμη της νιότης, η έμφυτη αντίδραση στην αδικία και τις ακραίες ανισότητες δεν φυλακίζεται, ψάχνει πάντα διέξοδο. Το μήνυμα έρχεται δυνατά από τη Γαλλία και όχι μόνο. Οι νέοι βγαίνουν μπροστά και ξεσηκώνουν την κοινωνία απέναντι στις αντιδραστικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που με την ακρίβεια, τις ακραίες ανισότητες, τη στεγαστική κρίση, την απόλυτη κυριαρχία της λογικής της αγοράς, μετατρέπουν σε αναλώσιμο εμπόρευμα την ίδια τους τη ζωή και τους οδηγούν σε αδιέξοδο» .

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Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Αλέξη, είδαμε ότι πήγες στην Κρήτη, στον Βόλο πότε θα έρθεις;»

Πρόθεσή μου είναι να γυρίσω όλη την Ελλάδα. Λίγη υπομονή, θα τα πούμε από κοντά. Δευτέρα και Τρίτη θα ‘μαι Θεσσαλία και η στάση στο Βόλο… έκλεισε.

Τιμή μου να με προσκαλούν νέα παιδιά στον τόπο τους. Η «ελπίδα της κοινωνίας» που οι πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη τους έχουν σχεδόν απαγορεύσει να ελπίζουν και να ονειρεύονται και αυτό είναι έγκλημα.

Αλλά η δύναμη της νιότης, η έμφυτη αντίδραση στην αδικία και τις ακραίες ανισότητες δεν φυλακίζεται, ψάχνει πάντα διέξοδο. Το μήνυμα έρχεται δυνατά από τη Γαλλία και όχι μόνο.

Οι νέοι βγαίνουν μπροστά και ξεσηκώνουν την κοινωνία απέναντι στις αντιδραστικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που με την ακρίβεια, τις ακραίες ανισότητες, τη στεγαστική κρίση, την απόλυτη κυριαρχία της λογικής της αγοράς, μετατρέπουν σε αναλώσιμο εμπόρευμα την ίδια τους τη ζωή και τους οδηγούν σε αδιέξοδο.

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Και μέχρι να εξασφαλίσουν «στέγη και τροφή, μια ιδέα στεγανή που να μην μπάζει κρύο», δεν θα το βάλουν κάτω. Χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δόθηκε.

Το είδα και στην Κρήτη. Η εμπειρία ήταν πολύτιμη. Τίποτα και κανείς δεν υποκαθιστά την επαφή και τις ουσιαστικές συζητήσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, τις αγωνίες και τις προσδοκίες με τους καθημερινούς κανονικούς ανθρώπους.

Είπαμε «από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». Γιατί η ουσιαστική αλλαγή δεν έρχεται ποτέ από τα πάνω. Πάντα από τα κάτω ξεκινά και στο τέλος νικάει.

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Επόμενος σταθμός λοιπόν, η ρημαγμένη Θεσσαλία από το Daniel και την κυβερνητική αδιαφορία και τον εμπαιγμό. Για αληθινές κουβέντες με τους ανθρώπους της παραγωγής και της δουλειάς, αυτοψίες στις κατεστραμμένες καλλιέργειες και στα έργα, που έχουν μείνει στο «θα» με συνεχείς παρατάσεις και καθυστερήσεις, συγκεκριμένες λύσεις και σχέδια για την ανάπτυξη του Κάμπου. Τόπος ευλογημένος, που θα επισφραγίσουμε την νέα κοινωνική συμφωνία όχι με ρακή, αλλά με… τσίπουρο».