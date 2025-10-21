Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει στη Βουλή φωτογραφία με την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι - Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών", και της τροπολογίας για την χρήση του χώρου μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Για μία απόφαση που δεν ήταν εύκολη αλλά και για μία απαραίτητη επιλογή, έκανε λόγο στην αρχή της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη «δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση , κανένα κόμμα, καμία οργάνωση και κανένα πρόσωπο», τονίζοντας ότι αποτελεί έναν τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. Και για αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί από την πολιτεία.

Υπενθυμίζοντας ότι με το Μνημείο τιμούμε τη μνήμη Ελλήνων που πολέμησαν δίπλα-δίπλα και θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα με νηφαλιότητα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι καταφατική. Θέλουμε να διαφυλάξουμε το μνημείο», είπε μεταξύ άλλων και μίλησε αναλυτικά για τις αρμοδιότητες και τις απαγορεύσεις, όπως προβλέπονται στην επίμαχη διάταξη.

Advertisement

Advertisement

«Ο χώρος βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος ενός «θολού» τοπίου αρμοδιοτήτων», εξήγησε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι έγινε χώρος κομματικής εκμετάλλευσης και σε αυτό το σημείο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι καιρός κύριοι της αντιπολίτευσης να αποσυνδέσουμε το Μνημείο από την ίδια την Πλατεία Συντάγματος. Δεν αλλάζει τίποτα για την Πλατεία. Παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι διαδηλώσεις», είπε στη συνέχεια.

«Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο ή απειλούν περισσότερο», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά και σε μνημεία που βρίσκονται σε άλλες χώρες όπως η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, το Μνημείο Πεσόντων στο Άρλινγκτον. «Αυτές οι δημοκρατίες είναι λιγότερο δημοκρατίες από εμάς;», διερωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά αναφέρθηκε στους γονείς και συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη.

«Κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη τους», είπε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι η Δικαιοσύνη για τα Τέμπη θα αποδοθεί μέσα από τη δίκη, που ξεκινά σύντομα.

Για τις διαμαρτυρίες για τα Τέμπη: «Αντικυβερνητικός ακτιβισμός από κάποιους που επιχειρούν να βαφτίσουν “έγκλημα” ένα τραγικό δυστύχημα»

«Η κυβέρνηση συμπάσχει με τον κάθε γονιό που θέλει να μάθει πως πέθανε το παιδί του, σέβεται όμως ταυτόχρονα και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε:

«Γεννάται όμως ένα άλλο ερώτημα: Τα αιτήματα έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν; Με σεβασμό στους γονείς τους καλώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποια πολιτικά πρόσωπα να εργαλειοποιούν τον πόνο τους», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «αυτή η μνήμη των θυμάτων των Τεμπών θα ζει πάντα μέσα μας».

Advertisement

Ο πρωθυπουργός, παραμένοντας στο θέμα των Τεμπών, έκανε λόγο για «αντικυβερνητικό ακτιβισμό από κάποιους που επιχειρούν να βαφτίσουν «έγκλημα» ένα τραγικό δυστύχημα» ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ξυλολίου τονίζοντας ότι αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη.

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: “Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα τόση ώρα”

Σε πολλά σημεία της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη υπήρξαν παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ σε άλλα σημεία και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ονομαστικά στους Νίκο Ανδρουλάκη, Σωκράτη Φάμελλο και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ηρεμήστε. Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα τόση ώρα. Δεν το έχετε καταλάβει;», είπε σε παρέμβαση του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκαλώντας νέες αντιδράσεις από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Advertisement

Η τροπολογία που κατέθεσε χθες βράδυ η κυβέρνηση στη Βουλή αναφέρεται σε «προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου».

Πριν από λίγο η πλειοψηφία της Βουλής απέρριψε τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν καταθέσει για την τροπολογία από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ,Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.



“Τρικυμία εν κρανίω κ. Ανδρουλάκη”

Μετά τον πρωθυπουργό ακολούθησε ο πρέοδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη ΝΔ, κάνοντας λόγο για “υποκριτές γραμματείς και φαρισαίους” και για μία τροπολογία για την οποία το μόνο που θα μείνει είναι η ανάθεση της καθαριότητας του Μνημείου σε κάποιον εργολάβο, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχει νόμος που καθορίζει πλήρως τις αρμοδιότητες και μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη.

Advertisement

“Τρικυμία εν κρανίω κ. Ανδρουλάκη” ήταν η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις κατηγορίες του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας για το Μνημείο απέναντι “σε διαδηλώσεις, ακτιβισμούς, τσαντίρια, ταμπέλες. Αυτού του είδους οι ακτιβισμοί σε αυτόν τον χώρο δεν θα επιτρέπονται”, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός ενώ εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Χάρη Δούκα, κατηγορώντας τον ότι παίζει και αυτός πολιτικά παιχνίδια υπενθυμίζοντας ότι με τη σημερινή κατάσταση ο Δήμος Αθηναίων θα έπρεπε να έχει καθαρίσει τον χώρο του Μνημείου.

Ένταση σημειώθηκε και με τον Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος σήκωσε τους τόνους, με τον πρωθυπουργό να κάνει αναφορά για αυτόν που λείπει και που κάνει πολιτική μέσα από αναρτήσεις (εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να τον κατονομάσει).

Advertisement

Η ένταση συνεχίστηκε με το προεδρείο της Βουλής και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθώς ξαναπήρε τον λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Advertisement

“Σταματήστε την τοξικότητα και τη διχόνοια. Δεν οδηγείτε πουθενά τον ελληνικό λαό”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το “μπραντ ε φερ” με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.





Advertisement