Στις 12 το μεσημέρι ξεκινά η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να περάσουν στην ΑΑΔΕ οι αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικά το κομμάτι του ελέγχου και της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Για το θέμα αυτό που έχει προκαλέσει πολιτική «θύελλα» και που αναμένονται εξελίξεις στη συνέχεια και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναμένεται να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτή τη μεταρρύθμιση προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια, τη βούληση της να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι παρανόμως έλαβαν χρήματα ενώ αναμένεται να ζητήσει την κατανόηση των αγροτών για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των ενισχύσεων, κάτι που έκανε και την Κυριακή μέσω της ανάρτησης του με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Αναλυτικά, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα,

-Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2226 και 2025/872 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, β) Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory»,

– Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του απολογισμού αντιπυρικής περιόδου 2025,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.