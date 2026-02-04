Ούτε μία στο εκατομμύριο απαντά ο Παύλος Ντε Γκρες για τα σενάρια περί συνεργασίας με την Μαρία Καρυστιανού.

Μετά το θέμα που έθεσε ο Νίκος Καραχάλιος περί σεναρίων συνεργασίας του Παύλου Ντε Γκρες με την Μαρία Καρυστιανού, ο δημοσιογράφος Άρης Καβατζίκης επικοινώνησε με το γραφείο της πρώην βασιλικής οικογένειας και όπως είπε ο ίδιος στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» «δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ο Παύλος Ντε Γκρες να συνεργαστεί με τη Μαρία Καρυστιανού στο κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει».

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ολα ξεκίνησαν όταν ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος ο οποίος βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πρόσφατα σε ανάρτησή του ότι είναι πιθανό να πολιτευτεί ο Παύλος Ντε Γκρες, πράγμα που, σύμφωνα με τον επικοινωνιολόγο το είπε ο ίδιος στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου που θα προβληθεί την Πέμπτη. «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», αναρωτιώταν στην ανάρτησή του ο Νίκος Καραχάλιος αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον δικηγόρο της Μαρίας Καρυστιανού, Στέλιο Σούρλα.