Την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του οι οποίες πυροδοτούν και πάλι τα σενάρια για δημιουργία νέου κόμματος.

Ο πρόεδρος του κόμματος πάμντως Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε από τον Πύργο που βρίσκεται ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένει τις εξελίξεις, δεν κατεβάζει τα μολύβια. Έχει μια διαφορετική ανάγνωση στο ζήτημα της συμμετοχής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Για να είμαι ακριβής, γιατί αυτό έχει ανακοινωθεί. Εμείς θεωρούμε όχι απλά ότι δεν είμαστε αντίπαλοι γιατί το δηλώσαμε και οι δύο αυτό, αλλά ότι το προοδευτικό σχέδιο της προοδευτικής Ελλάδας απαιτεί πολύ περισσότερες δυνάμεις».

Στάση αναμονής τηρούν ωστόσο πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν και πηγές μέσα από το κόμμα ανέφεραν ότι ο Τσίπρας δεν έχει ξεκινήσει τις παρασκηνιακές συναντήσεις.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης δήλωσε πως «είναι η ώρα να ανοίξει ένας μεγάλος πολιτικός διάλογος στον ευρύτερο χώρο. Μπροστά μας έχουμε μεγάλο και πυκνό πολιτικό χρόνο».

«Δεν έχω αποφασίσει τίποτα γιατί δεν ξέρω πού θα κινηθούν τα πράγματα. Χρειάζεται μια καινούργια διαδικασία, ένα νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων με συζήτηση από μηδενική βάση», ανέφερε και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Πως αντέδρασαν τα κόμματα

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ανέλαβε να σχολιάσει την παραίτηση Τσίπρα ο Κωστής Χατζηδάκης, λέγοντας ότι «δεν μας αφορά ιδιαίτερα τουλάχιστον ο σχεδιασμός του κ. Τσίπρα. Όχι γιατί τον υποτιμώ, αλλά διότι ο άνθρωπος δεν απευθύνεται στην κεντροδεξιά».

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι «δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου να μιλάμε για το μέλλον και τις λύσεις που θα χρειαστούμε στο μέλλον με μία ατζέντα παρελθόντος».

«Η παραίτηση Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, κλείνει έναν κύκλο. Κλείνει τον κύκλο ουσιαστικά αυτού του ιστορικού ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε φτιάξει όλοι μαζί», τόνισε η Σία Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ως «παγκόσμια πρωτοτυπία ένας εν ενεργεία βουλευτής πολιτικός να παραιτείται και να μάς λέει ότι παραιτείται για να ενεργοποιηθεί πολιτικά», χαρακτήρισε την παραίτηση Τσίπρα η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Χαρίτσης γνωστοποίησε την προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Θεόδωρου Δρίτσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέα Αριστερά, μετά την ανεξαρτητοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ, και αφού κατέλαβε την έδρα του Αλέξη Τσίπρα στην Α΄Πειραιά.

