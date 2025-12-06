Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή του βιβλίο του «Ιθάκη» εξεπέλυσε μέσω ω ΤikTok ο ηθοοποιός και πρώην βουλευτής Παύλος Κοντογιαννίδης. Ο ηθοποιός, ο οποίος το 2012 εκλέχθηκε βουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και το 2018 ίδρυσε το Κίνημα Φτωχών Ελλάδας, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις πολιτικές του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας τη διαρκή πολιτική υποκρισία.

Στην ανάρτησή του, ο Κοντογιαννίδης αναφέρθηκε στη παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αυτή ουσιαστικά αποτέλεσε προεκλογική παρουσίαση του νέου πολιτικού του σχηματισμού. «Η παρουσίαση του βιβλίου μετατράπηκε σε παρουσίαση ενός κόμματος χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο, χωρίς άλλους συμπαρουσιαστές ή επιτροπή», δήλωσε, αναφερόμενος στην απουσία άλλων προσώπων στην παρουσίαση του Τσίπρα.

Advertisement

Advertisement

Δεν δίστασε να επιτεθεί ευθέως στο πολιτικό έργο του Τσίπρα, αναφέροντας ότι με δικό του νομοσχέδιο «οι πλούσιοι φορολογούνταν με ποσοστό 2% επί των κερδών τους, εάν το επιθυμούσαν». Παράλληλα, επέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό για την πρόσφατη δήλωσή του ότι η επόμενη κυβέρνηση θα φορολογήσει τους πλούσιους και τα έσοδα θα κατευθυνθούν στους φτωχούς, χαρακτηρίζοντας τη θέση αυτή «λαϊκίστικη παπαριά».

«Συσσωρευμένες αρνητικές δυνάμεις με οδηγούν να κάνω αυτό το βιντεάκι. Ως θεσμικό πρόσωπο σας ομιλώ ως Κίνημα Φτωχών Ελλάδος το οποίο κατακλέβεται ασυστόλως απ’ όλους τους ξεπερασμένους πολιτικούς μηχανισμούς. Αφορμή το γεγονός το τελευταίο, όπου γνωστός φέρελπις αποτυχημένος του παρελθόντος οραματιστής με αυταπάτες, στην παρουσίαση του βιβλίου του που στην ουσία ήταν παρουσίαση της δημιουργίας ενός νέου κόμματος, κάθε ένας πολίτης, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα στην παρουσίαση να παρουσιάζεις μόνο εσύ. Συνήθως υπάρχει μια επιτροπή, συμπαρουσιαστές. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Απλώς άφησε το φως αμυδρά για τη δημιουργία ενός πολιτικού σχηματισμού, που άκουσον άκουσον η ντροπή, ντροπή δεν έχει», δήλωσε ο Κοντογιαννίδης.

«Ο άνθρωπος που με δικό του νομοσχέδιο επί δικής του πρωθυπουργίας, το οποίο ψήφισε και η ΝΔ τότε, έλεγε για την φορολογία των πλουσίων ολίγων, ότι φορολογούνται με 2% οικειοθελώς, που σημαίνει εάν θέλει ο Χ εφοπλιστής, που μερικοί είναι και σπόνσορες του νέου κόμματους του οραματιστή. Αν πας στον πηγεμό για την Ιθάκη να προσέχεις μην έχει καταιγίδα και ο δρόμος γεμίσει λακκούβες από τις κακοτεχνίες των εργολάβων που τα έχουν πάρει «μαύρα»», ανέφερε ο Κοντογιαννίδης, κάνοντας αναφορά και στο νομοσχέδιο για την φορολογία των πλουσίων.

Κλείσιμο«Το νομοσχέδιο που πέρασε τότε ήταν ο έχων πολλά, φορολογείται επί των κερδών, που σημαίνει ότι ο απλώς πολίτης φορολογείται επί του εισοδήματος. Βγήκε ξεδιάντροπα και είπε ότι στην επόμενη κυβέρνηση που θα αναλάβει βέβαια, εντός και εκτός εισαγωγικών, το πρώτο που θα κάνει θα φορολογήσει τους πλούσιους και με τους φόρους αυτούς θα τους στέλνει στους φτωχούς για να εκλείψουν οι ανισότητες, Τι πιο πέρα από αυτή την παπαριά, να την χαρακτηρίσω λαϊκίστικα. Θα πάρεις πίσω το νομοσχέδιο που εσύ έφερες στη βουλή. Γιατί κατακλέβετε το Κίνημα Φτωχών της Ελλάδας. Η ντροπή, ντροπή δεν έχει», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο παρελθόν, ο Κοντογιαννίδης επεσήμανε τις αντιφάσεις του Τσίπρα, λέγοντας: «Αν κάνουμε και μια αναδρομή στο παρελθόν θα δούμε και κάτι “go home κυρία Μέρκελ”, θα “βαράμε το ζουρνά και το νταούλι” και θα χοροπηδάνε οι πάντες και τώρα θα φτιάξουμε ένα κίνημα που θα βασίζεται στη βάση, δηλαδή τον λαό. Αλλά ο λαός θα αποφασίζει βάσει του τι θέλει ο Καίσαρας. Ένας είναι ο Καίσαρας. Φίλαυτο, υπερφίαλος, νάρκισσος και μην πω και άλλους χαρακτηρισμούς».

Η επίθεση του Κοντογιαννίδη δεν περιορίστηκε μόνο στον Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε επίσης στη στάση της Νέας Δημοκρατίας και τη σχέση της με τους προηγούμενους κυβερνητικούς σχηματισμούς. Όπως ανέφερε, οι ίδιοι μηχανισμοί πολιτικών που «κατακλέβουν» το Κίνημα Φτωχών Ελλάδας δεν έχουν αλλάξει, ενώ υποστήριξε ότι ο Τσίπρας και οι πολιτικοί που τον πλαισιώνουν επιδίδονται σε «ναρκισσιστική» πολιτική, στην οποία «ο λαός δεν έχει ουσιαστικό λόγο».

Ο Κοντογιαννίδης έκλεισε την τοποθέτησή του με μια αναδρομή στην πολιτική του παρελθόν, αναφέροντας διάφορες αντιφάσεις που χαρακτήρισαν τη στάση του Τσίπρα, όπως τα συνθήματα του παρελθόντος για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στάση του απέναντι στη Γερμανία. «Αυτά τα συνθήματα δεν έχουν καμία σχέση με το σημερινό πολιτικό σκηνικό, όπου η ίδια πολιτική τάξη εξακολουθεί να διαφεντεύει τις τύχες του λαού», δήλωσε, καταλήγοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία του Τσίπρα αποτελεί μια νέα απόπειρα εκμετάλλευσης της λαϊκής βάσης.