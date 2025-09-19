Σε ηλικία 81 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή το ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, Αλέκος Ακριβάκης.

Γεννήθηκε στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου 1944 και σπούδασε νομικά. Από νεαρή ηλικία υπήρξε υποστηρικτής του Ανδρέα Παπανδρέου και το 1974 αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας.

Advertisement

Advertisement

Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας για το Κίνημα για συνολικά 22 χρόνια (1981-1985 και 1989-2007), καταφέρνοντας να αφήσει έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην περιοχή.

Διετέλεσε επίσης υφυπουργός Γεωργίας (1995–1996) και υπουργός Επικρατείας (2003–2004), ενώ από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τον Αλέκο Ακριβάκη, «που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα “Ανένδοτος Βοιωτίας” ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο εκλιπών, στην οικογένεια του οποίου εκφράζει τα συλλυπητήρια του, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κόμματος και «επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις».

(με πληροφορίες από pelop.gr)