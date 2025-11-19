Με έντονο το ελληνικό «άρωμα» ξεκίνησε η ονοματολογία για τον επόμενο πρόεδρο του Eurogroup, μετά την παραίτηση του ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος μετακομίζει στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, πολύ γνωστά διεθνή ΜΜΕ, όπως το Bloomberg και οι Financial Times, μεταδίδουν σενάρια που θέλουν τον έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να αναλαμβάνει τα ηνία του Eurogroup.

Από το υπουργείο Οικονομικών, πάντως, ούτε διαψεύδονται, ούτε επιβεβαιώνονται τα εν λόγω σενάρια.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι το όνομα του Κυριάκου Πιερρακάκη «παίζει» για μία τόσο νευραλγική ευρωπαϊκή θέση, ανεβάζει αρκετά τις μετοχές της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό στερέωμα – με τη δεκαετία των μνημονίων να αποτελεί πια ένα μακρινό παρελθόν.

Άλλωστε, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που έλληνας υπουργός αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου του Eurogroup.