«Η βία δεν είναι ποτέ ανεκτή. Τελεία». Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, για τις αναταραχές στη Γαλλία , ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης , σε συζήτηση με τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι, με θέμα: «Η Ευρώπη στην εποχή της ισχύος: Ποιος θα διαμορφώσει το μέλλον της;», στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι «οι αγορές ομολόγων της Ευρώπης δοκιμάζονται σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον».

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Πιερρακάκης για Γαλλία: «Η βία δεν είναι ποτέ ανεκτή – Τελεία» – «Οι αγορές ομολόγων της Ευρώπης δοκιμάζοναι σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον»

«Η βία δεν είναι ποτέ ανεκτή. Τελεία». Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, για τις αναταραχές στη Γαλλία, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συζήτηση με τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι, με θέμα: «Η Ευρώπη στην εποχή της ισχύος: Ποιος θα διαμορφώσει το μέλλον της;», στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι «οι αγορές ομολόγων της Ευρώπης δοκιμάζονται σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον».