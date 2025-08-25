«Δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας» δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, από τη Λέσβο, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταφορά είτε από άλλα νησιά είτε από την ενδοχώρα. Ό,τι είναι να γίνει με το κανάλι της Κρήτης θα λυθεί στο επίπεδο της Κρήτης και της ενδοχώρας».

Επίσης τόνισε ότι ο σεβασμός θα είναι και έμπρακτος και δεν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε ερήμην των τοπικών κοινωνιών, συμπληρώνοντας πως μπορεί να βρεθεί συναντίληψη ώστε να μιλάμε για ανακούφιση των νησιών που σήκωσαν μεγάλο μεταναστευτικό βάρος.