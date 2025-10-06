Σε εκτεταμένη αναθεώρηση του συστήματος παροχών προς δικαιούχους ασύλου προχωρά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με στόχο τη μείωση των δαπανών και την ανακατεύθυνση πόρων σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης αντί επιδομάτων.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το πρώτο βήμα υλοποιήθηκε σήμερα και προβλέπει περικοπή δαπανών σίτισης και λειτουργικής υποστήριξης των δομών φιλοξενίας, με εκτιμώμενο όφελος άνω των 288 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα διετίας.

Στη συνέχεια, αναμένεται η κατάργηση του προγράμματος HELIOS, ώστε τα κονδύλια που σήμερα διατίθενται για επιδόματα στέγασης να διοχετευθούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους δικαιούχους ασύλου.

Το τρίτο στάδιο του σχεδίου προβλέπει μείωση κατά 50% της οικονομικής ενίσχυσης προς τους ωφελούμενους — η οποία σήμερα ανέρχεται σε περίπου 75 ευρώ μηνιαίως.

30% μείωση δαπανών για σίτιση

Να σημειωθεί ότι το πρωί της Δευτέρας ο κ. Πλεύρης ανέθεσε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας την διενέργεια όλων των διαγωνισμών που αφορούν την σίτιση, την λειτουργία και διαχείριση των δομών φιλοξενίας, όπως η καθαριότητα, η φύλαξη και η τεχνική υποστήριξη.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού και του αναπληρωτή δ.σ. του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη και δρομολογεί νέο πλαίσιο περεταίρω διαφάνειας και εξορθολογισμού των δαπανών με στόχο την αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των δημόσιων πόρων οι οποίοι διατείνονται για το μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο οι συνολικές δεσμεύσεις των ποσών μειώνονται κατά 30%, από 400 εκατομμύρια ευρώ σε 288 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσω των διαγωνισμών εκτιμάται επιπλέον εξοικονόμηση. Η περιστολή δαπανών θα επιτευχθεί με την αναμόρφωση των παροχών και τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Τέλος τα προγράμματα στέγασης.

Το επίδομα ενοικίου γίνεται πρόγραμμα κατάρτισης και ελληνομάθειας

Πέραν αυτού, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος παροχών, τροποποιούνται τα προγράμματα HELIOS, ώστε τα ποσά που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν σε επιδόματα ενοικίου να μεταφερθούν εξ ολοκλήρου σε προγράμματα εργασιακής εκμάθησης και ελληνομάθειας.

Όπως αναφέρει ο κ. Πλεύρης τα διαμερίσματα που μισθώνονται στο κέντρο της Αθήνας και επιδοτούνται μέσω του προγράμματος HELIOS υπέρ των δικαιούχων ασύλου, θα ξαναγίνουν διαθέσιμα για τους κατοίκους της Αθήνας. Για όσους δικαιούχους ασύλου επιλέξουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, θα δίνεται η δυνατότητα εργασίας και ένταξης μέσω απασχόλησης, και όχι μέσω επιδοτήσεων.

Ψαλίδι 50% και στην οικονομική βοήθεια

Οι αλλαγές αυτές αφορούν την εξέλιξη των προγραμμάτων από τούδε και στο εξής, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η μεταφορά των αυτόνομων δομών εκτός του κέντρου της πρωτεύουσας.

Επιπλέον, η οικονομική βοήθεια προς τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα περιοριστεί έως και κατά 50%, ώστε να καλύπτει μόνο το απολύτως απαραίτητο, όπως αυτό ορίζεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πλεύρης: Όποιος παίρνει άσυλο δεν θα ζει με επιδόματα. Θα του δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Σήμερα υπογράψαμε τις προγραμματικές συμβάσεις με το Υπερταμείο προκειμένου οι διαγωνισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης αναφορικώς με τη σίτιση και όλες τις παροχές οι οποίες δίνονται στις δομές. Φύλαξη, καθαριότητα, επισκευές, να γίνουν με κεντρικό διαγωνισμό. Η δέσμευση των ποσών των οποίων κάναμε ήταν κατά 30% μικρότερη από τα ποσά του προηγούμενου διαγωνισμού και ο στόχος μας είναι μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και τις αλλαγές του μείγματος των παροχών, να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση” και πρόσθεσε: “Η συγκεκριμένη στρατηγική ουσιαστικά υπηρετεί και το δόγμα το οποίο αναπτύσσεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αφενός να υπάρχει περαιτέρω διαφάνεια στις διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά παράλληλα να υπάρχει και περιορισμός μιας επιδοματικής πολιτικής. Γι’ αυτό τον λόγο πέρα από αυτές τις συμβάσεις, αντίστοιχα όλα τα προγράμματα τα οποία αφορούν στη στέγαση δικαιούχων ασύλου τροποποιούνται. Το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν θα χρηματοδοτεί ενοίκιο για τη στέγασή τους. Αντιθέτως, όλα αυτά τα ποσά θα στρέφονται προκειμένου να μπορέσει να γίνει εκμάθηση ελληνικής γλώσσας στους δικαιούχους Ασύλου και να μπορούν αντίστοιχα να εργάζονται. Είναι το δόγμα για το οποίο λέμε ότι όποιος παίρνει άσυλο στη χώρα, πλέον δεν θα ζει με επιδόματα σε βάρος των Ευρωπαίων και των Ελλήνων φορολογουμένων. Θα του δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί και επομένως θα απελευθερωθούν σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας.

Όλα τα ποσά θα στραφούν εκεί όπου ο δικαιούχος θα λάβει τις γνώσεις για να μπορεί να εργαστεί. Παράλληλα θα μειωθεί έως και 50% το οικονομικό βοήθημα το οποίο δίνεται. Όλες αυτές οι αλλαγές είναι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα όμως κομβικό σημείο το οποίο λέει ότι εάν πάρεις άσυλο και θες να μείνεις στην Ελλάδα τότε θα εργάζεσαι αλλιώς δεν θα μπορείς να μείνεις και να παίρνεις επιδόματα».

«Η Ελλάδα περνά σε μια νέα, ξεκάθαρη μεταναστευτική πολιτική»

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός, Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε: «Η Ελλάδα περνά σε μια νέα, ξεκάθαρη μεταναστευτική πολιτική. Τελειώνει οριστικά η λογική των επιδομάτων και της παθητικής παραμονής. Από εδώ και στο εξής, η στήριξη συνδέεται με την εργασία, την εκπαίδευση και την πραγματική ένταξη. Όποιος βρίσκεται παράνομα στη χώρα θα επιστρέφει ή θα κρατείται, σύμφωνα με τη νομιμότητα και τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Όποιος έχει λάβει άσυλο θα ζει από την εργασία του· όχι από παροχές. Προστατεύουμε τον Έλληνα φορολογούμενο, διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και εφαρμόζουμε σταθερά μια πολιτική ευθύνης και δικαιοσύνης. Η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει τόπο εύκολης εγκατάστασης, αλλά χώρα ευκαιριών για όσους σέβονται τους νόμους της».

«Εμπρακτη αναγνώριση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου»



Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου στην ωρίμανση και υλοποίηση σύνθετων διαγωνισμών. Παράλληλα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμα συνεργασίας με την Πολιτεία για την προώθηση παρεμβάσεων που ενισχύουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Με συνέπεια, διαφάνεια και αξιοπιστία, το Υπερταμείο συνεχίζει να λειτουργεί ως επιταχυντής στρατηγικών έργων, προς όφελος των πολιτών».

