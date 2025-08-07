«Ή επιστροφή, η φυλάκιση» είναι το μήνυμα για όσους μετανάστες παραμένουν παράνομα στη χώρα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, το νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση το Σεπτέμβριο θα προβλέπει πολυετείς ποινές φυλάκισης για όσους μετανάστες παραμένουν παράνομα. Όπως σημείωσε, το νομοσχέδιο θα προβλέπει ποινές φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια για όσους παραμένουν παράνομ, μετά την οριστική απόρριψη του αιτήματος ασύλου. Η παράνομη παραμονή στη χώρα από διοικητικό παράπτωμα μετατρέπεται πλέον σε ποινικό αδίκημα. Στόχος η αποτροπή, η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και κυρίως η ταχύτερη διαδικασία των επιστροφών.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης, η βασική πολιτική προτεραιότητα είναι οι εθελούσιες επιστροφές. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει στο μέλλον καμία μορφή νομιμοποίησης για παράτυπους μετανάστες, ακόμα κι αν αυτοί μένουν στη χώρα για πολλά χρόνια.

«Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι στη νέα στόχευση που θα έχει το νομοσχέδιο. Πλέον μέσα στις δομές θα υπάρχει ενημέρωση αμέσως όσους αιτούνται άσυλο ότι σε περίπτωση που η αίτηση τους δεν γίνει δεκτή και θα υπάρχουν στοχευμένες ομάδες που ξέρουμε ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τότε θα αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης 2 με 5 χρόνια ώστε να επισπεύσουμε τις επιστροφές πριν ακόμα υποβληθεί το άσυλο» δήλωσε ο κ. Πλεύρης.

Παράλληλα ανέφερε ότι, «πρέπει από νωρίς να γνωρίζει ο άλλος ότι η παράνομη διαμονή του στη χώρα έχει συνέπειες και οι συνέπειες θα είναι η στέρηση της ελευθερίας του. Άρα, προετοιμάζουμε τις δομές μας ώστε να είναι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, έτοιμες για την πλήρη ενημέρωση και εφαρμογή του νόμου».

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews