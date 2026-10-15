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Στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, στην άνοδο του αντισημιτισμού στις δυτικές κοινωνίες, καθώς και στην ανθεκτικότητα του εβραϊκού λαού, αναφέρθηκε σε ομιλία της η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε χθες, 14/10, εις μνήμην των 1.200 θυμάτων της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ στο νότιο Ισραήλ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, στην αίθουσα Cotsen Hall.

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Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο Επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζόσουα Χακ, ο Πρέσβης της Κύπρου Σταύρος Αυγουστίδης, της Γαλλίας Νικόλας Κασσιανίδης, της Αργεντινής Λουίς Αλφρέδο Ασπιάσου, εκπρόσωποι και μέλη της ισραηλινής και εβραϊκής κοινότητας, καθώς και δημοσιογράφοι.

Πνινάτ Γιανάι: «Το Ισραήλ ζητά το δικαίωμα να προστατεύει τον λαό του»

Η κ. Γιανάι πήρε τον λόγο και περιέγραψε πώς βρισκόταν στο νότιο Ισραήλ σε ταξίδι με τη μικρή της κόρη, «όχι μακριά από τα μέρη όπου διαπράχθηκε η σφαγή», όταν συνέβη η τρομοκρατική επίθεση. Υπογράμμισε τις εικόνες που είδε στην τηλεόραση, οι οποίες «καταγράφονταν με κάμερες GoPro στερεωμένες στα κεφάλια των τρομοκρατών και μεταδίδονταν στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο».

Είπε ακόμη ότι εργαζόταν επί σειρά ετών ως δικηγόρος υπερασπιζόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα Ισραηλινών και Παλαιστινίων από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, και βίωσε σοκ και θλίψη όταν είδε, εκτός από τρομοκράτες, και αμάχους να εισβάλλουν σε κιμπούτς στα οποία εργάζονταν και να συμμετέχουν σε εγκληματικές ενέργειες.

«Η 7η Οκτωβρίου δεν ήταν απλώς μια φρικτή τρομοκρατική επίθεση, αλλά το αποτέλεσμα μιας ιδεολογίας που διακηρύσσει ανοιχτά ότι επιδιώκει την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ. Ζητάμε το ίδιο δικαίωμα που έχει κάθε χώρα: το δικαίωμα να προστατεύουμε τον λαό μας», είπε χαρακτηριστικά.

Έκανε το εξής ερώτημα: «Τι θα έκανε οποιαδήποτε χώρα που εκπροσωπείται σε αυτή την αίθουσα, εάν χιλιάδες τρομοκράτες περνούσαν τα σύνορά της, δολοφονούσαν τους πολίτες της και απήγαν τα παιδιά της;»

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος, ως τότε Πρόεδρος της Βουλής, φωταγώγησε τη Βουλή με την ισραηλινή σημαία λίγες μέρες μετά τη σφαγή, σε μια ένδειξη «ηθικής διαύγειας».

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Επιπλέον, ευχαρίστησε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, για την κριτική που άσκησε στη διεξαγωγή διαδήλωσης έξω από την Πρεσβεία την ημέρα του εθνικού πένθους του Ισραήλ, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά με αίσθηση χρέους και σεβασμού.

Εξέφρασε την ανησυχία της για την άνοδο του αντισημιτισμού στην Ευρώπη και σημείωσε ότι η ελευθερία του λόγου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κάλυμμα για τη διάδοση μίσους ή την άρνηση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ. Η Πρέσβης του Ισραήλ ευχαρίστησε την Ελλάδα που βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ και επικαλέστηκε την αρχαιοελληνική φιλοσοφία για να θυμίσει ότι «η δημοκρατία δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς ηθική ευθύνη».

Καταλήγοντας, η κ. Γιανάι υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιδιώκει ειρήνη, η οποία μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω στην ασφάλεια, την ισχύ και με τη συνεργασία με εταίρους που καταπολεμούν την τρομοκρατία.

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«Διαθέτουμε τη δύναμη, το θάρρος και την αποφασιστικότητα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Δεν θα αφήσουμε ποτέ ξανά το μέλλον μας στα χέρια άλλων. Θα συνεχίσουμε να ζούμε ως ένας ελεύθερος, υπερήφανος και ισχυρός λαός στην πατρίδα μας», σημείωσε.

Ο Βίκτωρ Ελιέζερ, νέος πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ) ανέφερε ότι αν και οι Ισραηλινοί έχουν διαφορές μεταξύ τους και διαφωνούν με τις πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης, για την «7η Οκτωβρίου, όμως, θυμόμαστε και είμαστε όλοι μαζί, Εβραίοι και Άραβες, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, Θρησκευόμενοι και Φιλελεύθεροι, Αριστεροί, Δρούζοι και Δεξιοί».

Ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών Αλβέρτος Ταραμπουλούς έκανε λόγο στην ελληνικής καταγωγής Έντεμ Μπεν Ρουμπί που έχασε τη ζωή της στο φεστιβάλ Nova και υπενθύμισε ότι η ασφάλεια, η ελευθερία, η ειρήνη δεν μπορούν να θεωρηθούν ως δεδομένα.

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Η προβολή του ντοκιμαντέρ «We Will Dance Again»

Η επιμνημόσυνη δέηση ολοκληρώθηκε με την προβολή του ντοκιμαντέρ «We Will Dance Again», το οποίο αφορά τη σφαγή στο φεστιβάλ Nova, όπου 378 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 44 απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο τέλος της βραδιάς, παρευρισκόμενοι άναψαν κεράκια εις μνήμην των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου.

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