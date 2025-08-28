Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μουσικής θα συναντηθεί με βουλευτές ΑΚΌ και ΒΚΌ Θεσσαλονίκης, καθώς και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας θα παραστεί στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και των ΣΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΕΕΘ, ΒΕΘ και ΥΜΑΘ και θα έχει συνάντηση με τους Πρυτάνεις. Θα δώσει το παρών στην εκδήλωσης για τα έργα που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Σύσκεψη του πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης. Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας μέσω μίας μονοκομματικής κυβέρνησης ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, παραμονές των εγκαινίων στη ΔΕΘ, για την πρόοδο των μεγάλων έργων που υλοποιούνται αλλά και σε αυτά που ξεκινάνε.

Φέρνοντας ως παράδειγμα τις εξελίξεις στη Γαλλία και την υποχρέωση λήψης μέτρων και σε άλλες χώρες, ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι στην Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω στήριξη της κοινωνίας και όχι η ανάγκη για περικοπές. «Τα είπαμε, τα κάναμε», τόνισε ο Πρωθυπουργός ενώ σημειώνοντας ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο ως Πρωθυπουργός αλλά και ως βουλευτής της πόλης, μίλησε για τις κυβερνητικές δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας.

«Δική μας υποχρέωση είναι να μιλάμε με τα έργα μας και να βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών», τόνισε ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι όσα έχουν γίνει και γίνονται στην πόλη, δεν έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες.

Ποια έργα αλλάζουν την όψη της Θεσσαλονίκης

Μιλώντας για τα έργα που είναι σε εξέλιξη εστίασε στην επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά ανακοινώνοντας ότι οι 5 νέοι σταθμοί θα παραδοθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, στον Προαστιακό μέσω του οποίου θα γίνει η σύνδεση με τη Σίνδο, τόνισε ότι εντός του 2027 θα παραδοθεί το πιο σύγχρονο και ίσως το πιο όμορφο Παιδιατρικό νοσοκομείο της Ευρώπης, αναφέρθηκε στην κατασκευή 17 νέων σχολείων που θα παραδοθούν στην αρχή της επόμενης σχολικής περιόδου καθώς και στην ανακαίνιση του Βελλιδείου, συνολικού ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ΔΕΘ.

Πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τοποθετήθηκαν σχεδόν όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για την υλοποίηση έργων των τελευταίων ετών και σε αυτά που έπονται, κυρίως για όσα σχετίζονται με την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας.