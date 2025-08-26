Η φθορά της Νέας Δημοκρατίας, η σταθερή αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να κεφαλαιοποιήσει το κλίμα και η στασιμότητα της αντιπολίτευσης σκιαγραφούν το πολιτικό τοπίο που αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC.



Το κυβερνών κόμμα υποχωρεί αισθητά σε σχέση με τον Ιούνιο, χάνοντας σχεδόν πέντε μονάδες (από το 25,9% στο 21,4%), ενώ την ίδια στιγμή κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν καταφέρνει να εμφανίσει σημάδια ουσιαστικής δυναμικής, με το ποσοστό των αναποφάσιστων να εκτοξεύεται στο 17,4%.

Advertisement

Advertisement

Σε σύγκριση με τη μέτρηση του Ιουνίου:

-Η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 25,9% τον Ιούνιο στο 21,4% τον Αύγουστο.

-Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παραμένει δεύτερο, σχεδόν αμετάβλητο, από το 12% στο 12,2%, χωρίς σημάδια ουσιαστικής διεύρυνσης.

-Η Ελληνική Λύση ενισχύεται οριακά, από το 7% στο 8,4% κατακτώντας την τρίτη θέση.

-Η Πλεύση Ελευθερίας κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, από το 8,5% στο 8,3%.

-Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 6,5%.

Advertisement

-Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο, από το 2,9% στο 3,7%, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η εικόνα συρρίκνωσης.

Η Φωνή Λογικής φτάνει στο 4,4% (από 3,5%), το ΜέΡΑ25 στο 4,3% (από 3,5%), το Κίνημα Δημοκρατίας στο 4,1% (από 4%). Η ΝΙΚΗ περιορίζεται στο 1,1% (από 2%) και η Νέα Αριστερά σταθερά στο 1,7%.

Το δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρα δεν… πείθει

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα καθώς το αποτέλεσμα δείχνει ότι το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» δεν πείθει. Ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31%, ο Αλ. Τσίπρας είναι σε απόσταση αναπνοής στο 26%, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «κανένας», που εκτοξεύεται στο 43%.



Advertisement

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», τα στοιχεία του Αυγούστου καταγράφουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τον Ιούνιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχωρεί αισθητά, από το 31,7% στο 26,5%, χάνοντας πέντε μονάδες σε δύο μήνες. Την ίδια στιγμή, η απάντηση «κανέναν» ενισχύεται και από το 29,4% ανεβαίνει στο 30,9%, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σχεδόν σταθερός (10% τον Ιούνιο, 9,3% τον Αύγουστο), ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κινείται στα ίδια επίπεδα (7,3% – 7,4%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ερώτημα για το τι θα πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Τα στοιχεία δείχνουν ισορροπία: το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό όσων δεν τοποθετούνται (28%), αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς.

Ανάμεσα στους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ένας στους δύο (48%) θα προτιμούσε σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα, στοιχείο που δείχνει την ισχυρή προσωπική επιρροή του πρώην πρωθυπουργού στο κομματικό ακροατήριο. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 39% προκρίνουν αυτόνομη πορεία, εκτιμώντας ότι μια συγχώνευση με νέο κόμμα Τσίπρα πιθανότατα δεν θα τους συνέφερε πολιτικά ή εκλογικά.

Advertisement

Οι Έλληνες ζητούν ελάφρυνση φόρων, όχι επιδόματα

Στο ερώτημα ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία, οι πολίτες απαντούν κατηγορηματικά: το 57% ζητά μείωση της φορολογίας. Αντιθέτως, μόλις το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και στο ειδικό ερώτημα για το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Το 41% προκρίνει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα 20.000–40.000 ευρώ, με τις υπόλοιπες επιλογές να συγκεντρώνουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.

Advertisement