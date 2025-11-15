Τα περί συνάντησης με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ που φέρεται να περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του διέψευσαν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Κώστας Ήσυχος.

«Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμια συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Ήσυχο και τη Βαλαβάνη» είπε την Παρασκευή στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο πρώην υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης. «Είναι αστεία πράγματα αυτά…Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας; Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε ψέματα για αυτό θα έλεγε αλήθεια;», σημείωσε ο κ. Λαφαζάνης- ο οποίος εξέφρασε την επιφύλαξή του ότι γράφονται αυτά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού πρόκειται για διαρροές του Κώστα Βαξεβάνη και της εφημερίδας Documento. «Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό.

Κατηγορηματικά διαψεύδει και ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ήσυχος τη φημολογούμενη συνάντηση με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Μιλώντας στον Status FM 107.7 και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Βενιέρη είπε «Ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία».

Το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα, είπε σχετικά με την λεγόμενη «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή.