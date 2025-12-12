Η πρώτη κόντρα του Κυριάκου Πιερρακάκη εντός της Βουλής ήταν με τον προέδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο και στην συνέχεια άνοιξε ο «χορός» της αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έδωσε συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup λέγοντας του, ωστόσο, πως «αυτή πρέπει να συνδυαστεί με την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας και των ευρωπαϊκών λαών». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε στην παρέμβαση του πως η χώρα μαστίζεται από ακρίβεια και αισχροκέρδεια μιλώντας για υπερπλεονάσματα και ζητώντας μείωση έμμεσων φόρων. «Είστε υπουργός Οικονομικών σε μία χώρα, η οποία πλήττεται από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Γιατί η Ελλάδα είναι αρνητική πρωταθλήτρια στην αγοραστική δύναμη των πολιτών και στο μέσο μισθό; Γι’ αυτό πρέπει να απολογηθείτε. Ενώ, ταυτόχρονα, είναι πρωταθλήτρια στα υπερκέρδη της ΔΕΗ, στα υπερκέρδη των τραπεζών, και στο υπερπλεόνασμα, το οποίο παράγεται με τις δικές σας πολιτικές» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Καταγγείλατε τη γερμανική πολιτική, όταν ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών που στήριξε την ελληνική υποψηφιότητα, είναι σοσιαλιστής» απάντησε αρχικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης και στην συνέχεια πέταξε το «καρφί» του προς την πλευρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Τσίπρας συμμετείχε ως παρατηρητής στη σύνοδο των ευρωπαίων ευρωσοσιαλιστών, νόμιζα πως ήσασταν σε αλληλεπίδραση μαζί τους». Συνέχισε λέγοντας πως «καταγγείλατε και το ΕΛΚ, ξέρετε είχαμε χθες στήριξη και από άλλα κόμματα» και με αιχμηρό τρόπο σχολίασε πως «νομίζω ότι έχετε ένα ελαφρύ μονοπώλιο της τοξικότητας των περιγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το κλίμα στην Ευρώπη». Έθεσε μάλιστα το ερώτημα «πείτε μας ποιους και πώς θα φορολογήσετε εάν είχατε εσείς τις τύχες της χώρας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «σήκωσε το γάντι» απαντώντας πως «τοξικότητα είναι να μη μπορείς να ζήσεις. Τοξικότητα, είναι να μη σου φτάνει ο μισθός. Τοξικότητα, είναι να τελειώνει στη μέση του μήνα. Τοξικότητα είναι να είσαι σε μια χώρα, που έχει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία και στην παιδεία. Τοξικότητα, είναι να μην έχεις τον γιατρό σου και τον δάσκαλο σου». Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση να σταματήσει το «κρυφτό» πίσω από το δημοσιονομικό κόφτη, καταγγέλλοντας πως «έχει 1,7 δισ. επειδή επέλεξε να μην εισπράξει φόρους από τους πλούσιους που αισχροκερδούν».

Τα πρώτα «πυρά» στην συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup. «Μπορεί η αντίθεση μας με την κυβερνητική πολιτική να είναι δεδομένη, όμως οτιδήποτε αναδεικνύει την Ελλάδα είναι σημαντικό» είπε ο Παύλος Γερουλάνος θέτοντας, ωστόσο, το ερώτημα άν η νέα του θέση θα μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα, δεδομένου ότι, όπως είπε, η Ελλάδα «χρειάζεται υπουργό», έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τη φτωχοποίηση, το ιδιωτικό χρέος και τη χαμηλή παραγωγικότητα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος σχολίασε πως η επιλογή του νέου επικεφαλής του Eurogroup δεν είναι ζήτημα εθνικής προέλευσης αλλά ταξικής επιλογής. «Ούτε συγχαρητήρια δίνουμε, ούτε η Ελλάδα έχει να περιμένει κάτι από έναν πιο δεξιό Ντάισεμπλουμ» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.