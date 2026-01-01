Θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κολωνακίου, όπου για τον πρώτο καφέ του 2026 συναντήθηκαν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Νωρίτερα, οι τέσσερις είχαν δώσει το «παρών» στη δοξολογία για την έλευση του νέου έτους στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τους υποδέχθηκαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πλήρωσης τριών κενών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη την επιτάχυνση των διαδικασιών για την άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 3/5.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή παραμένουν χωρίς επικεφαλής τόσο η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσο και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, μετά τις παραιτήσεις των Χρήστου Ράμμου και Κωνσταντίνου Μενουδάκου αντίστοιχα, ενώ άτυπα έχει παραταθεί η θητεία του Συνηγόρου του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προτείνει την αλλαγή του τρόπου επιλογής των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, με αντικατάσταση της λίστας που αποστέλλουν τα αρμόδια υπουργεία από ανοικτή προκήρυξη των θέσεων, ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη των αναγκαίων συναινέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.