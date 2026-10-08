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Πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί είναι η Ελλάδα, ανέφερε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του από το αεροδρόμιο λίγο πριν την αναχώρησή του.

Τόνισε πως όσο ισχυρότερα είναι τα κράτη του ΝΑΤΟ κοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά, τόσο ισχυρότερη γίνεται η Συμμαχία, ενώ πρόσθεσε πως η επίσκεψή του ενισχύει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

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Ανέφερε πως ζητά ισχυρούς Ευρωπαίους εταίρους, σχολιάζοντας πως «όσο ισχυρότεροι είναι, τόσο ισχυρότεροι είμαστε συλλογικά».

Αναγνώρισε δε ότι ορισμένες χώρες καθυστερούν επικαλούμενες εσωτερικές πιέσεις για το Ιράν. Ερωτηθείς για τον πόλεμο, είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επιχείρηση θεωρούν αναγκαία.