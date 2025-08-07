Προκαταρκτική για την πρώην τομεάρχη της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αφορμή τις επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εντολή για την διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε με αφορμή δημοσιεύματα του in.gr σύμφωνα με τα οποία η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της οικογένειας του φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ.

Το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αναμένει να της διαβιβαστεί το πόρισμα που θα συνταχθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για επιδοτήσεις που έλαβαν συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία.

Κλιμάκιο της Αρχής πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αντλήσει στοιχεία για επιδοτήσεις που έλαβαν 8-10 συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία μεταξύ των οποίων και η κ. Σεμερτζίδου.

Η πρώην υποψήφια βουλευτής διαψεύδει επίμαχα δημοσιεύματα αναφερόμενη σε «άδικη και στοχευμένη επίθεση με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές».

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (5/8), η κυρία Σεμερτζίδου υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, ενώ αρνείται κατηγορηματικά τα όσα της καταλογίζονται.

«Μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς, από καμία αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας»: χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

«Δεν εμπλεκόμαστε σε καμία από αυτές τις υποθέσεις και τις κατηγορίες που μας προσάπτουν τις τελευταίες ημέρες» ισχυρίστηκε η ίδια. «Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εν λόγω πληροφορίες από τις δημοσιεύσεις είναι απολύτως ψευδείς και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς».

«Η οικογένεια του Χρήστου είναι τρίτης γενιάς κτηνοτρόφοι και αποτελεί μία από τις πιο παραγωγικές οικογένειες στην περιοχή, με μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα. Ως αγροκτηνοτροφική οικογένεια, που δραστηριοποιείται με το συγκεκριμένο επάγγελμα ως κύριο βιοποριστικό μέσο, έχουμε λάβει τις νόμιμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μας αναλογούν. Την Ferrari την έχει αγοράσει ο σύντροφός μου από το 2004 και δεν την έχουμε κρύψει. Κάθε προσπάθεια να μας δυσφημήσουν είναι απορριπτέα και άδικη» προσέθεσε ακόμη.