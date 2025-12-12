Στη Βουλή έφτασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεχόμενος τα συγχαρητήρια για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup καθώς η πενθήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού έχει «ανοίξει» από το μεσημέρι της Παρασκευής. «Τι κάνετε είστε καλά; Σαν πολλοί δεν μαζευτήκατε;» αστειεύτηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στους παριστάμενους συνεργάτες και δημοσιογράφους που τον υποδέχθηκαν στο κοινοβούλιο κατευθείαν από το αεροδρόμιο.

Με ενθουσιώδη χειροκροτήματα από τους παριστάμενους βουλευτές της ΝΔ έγινε δεκτός ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας μόλις μπήκε στην Ολομέλεια της Βουλής. «Μπράβο, συγχαρητήρια, άξιος» φώναζαν όρθιοι οι βουλευτές της ΝΔ.

Στην σύντομη παρέμβαση του ο Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε το μήνυμα πως «η μεγάλη τιμή δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, ανήκει στους πολίτες της Ελλάδας που άντεξαν και πίστεψαν ακόμη και όταν οι συνθήκες ήταν δυσμενείς». Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και νέος ισχυρός άνδρας του Eurogroup μίλησε για «νίκη της ελλάδας» σε σχέση με την εκλογή του, τονίζοντας πως η μεγάλη τιμή της εκλογής του, δεν ανήκει μόνο σε ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση, αλλά στην Ελλάδα, στους πολίτες που άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό επεσήμανε πως είναι το θεμέλιο της επόμενης φάσης. «Το βασικό είναι ότι δεν περνάμε το λογαριασμό στην επόμενη γενιά», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και νέος πρόεδρος του Eurogroup.