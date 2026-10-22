Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Advertisement

Advertisement

Με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Καλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν συναντάται αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός καλωσόρισε στην Αθήνα τον Πρίγκιπα και εστίασε στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων. “Έρχεστε σε μία στιγμή μεγάλων περιφερειακών αναταραχών”, ανέφερε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης ενώ τόνισε την “περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας, στην οποία αποδίδουμε μεγάλη σημασία”.

Παράλληλα σημείωσε ότι αυτή η συνάντηση είναι μία ευκαιρία για να κάνουν οι δύο πλευρές έναν απολογισμό της κατάστασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή ενώ εστίασε στο γεγονός ότι και οι δύο χώρες είναι πυλώνες σταθερότητας και μπορούν να συνεργαστούν.

Ο Πρίγκιπας Διάδοχος του Άμπου Ντάμπι εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στην Αθήνα και υπενθύμισε ότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην ατζέντα των συζητήσεων είναι συμφωνίες στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας που θα υπογραφούν μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των ΗΑΕ ενώ θα επαναβεβαιωθεί η ισχυρή σχέση των δύο κρατών.

Ο Πρίγκιπας Διάδοχος κατά την επίσκεψη του στην Ελλάδα συνοδεύεται από πολυμελή ομάδα εκπροσώπων επιχειρηματικών κολοσσών, κάποιοι εκ των οποίων έχουν ήδη επενδύσει στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στο Επενδυτικό Φόρουμ Ελλάδας-ΗΑΕ που διοργανώνει η Enterprise Greece, στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian.