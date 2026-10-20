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Η ίδια επισήμανε την εντυπωσιακή οικονομική μεταμόρφωση της χώρας, η οποία αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες ιστορίες επιτυχίας στην Ευρώπη.

Η εκλογή του κ.

Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup αναγνωρίζει έμπρακτα την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Η Πρέσβης κάλεσε τους Ισραηλινούς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες συνεργασίας με την ελληνική αγορά στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Τέλος, υπογράμμισε τη βαθιά εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο λαών, τονίζοντας τη σημασία της στρατηγικής σχέσης Ισραήλ και Ελλάδας.

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Η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Πνινάτ Γιανάι, με αφορμή τη σημερινή συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, υπογράμμισε σε ανάρτησή της στα social media ότι η Ελλάδα καταγράφει μια από τις πλέον αξιοσημείωτες ιστορίες επιτυχίας της Ευρώπης. «Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα ευκαιριών», είπε χαρακτηριστικά.

Η Πρέσβης του Ισραήλ τόνισε ότι η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί σημαντική αναγνώριση της αναβαθμισμένης θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη. Κάλεσε, δε, τους Ισραηλινούς επιχειρηματίες και επενδυτές να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα και τόνισε τη «βαθιά εμπιστοσύνη των δύο λαών».

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Ολόκληρη ανάρτηση της κ. Γιανάι είναι η εξής:

«Από μια καταστροφική οικονομική κρίση σε μία από τις πιο αξιοσημείωτες ιστορίες επιτυχίας της Ευρώπης. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα ευκαιριών.

Σήμερα είχα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, έναν από τους πιο ευφυείς και εντυπωσιακούς ηγέτες στον τομέα της οικονομίας, που είχα το προνόμιο να γνωρίσω.

Η οικονομική μεταμόρφωση της Ελλάδας αντανακλά μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική πειθαρχία και, πάνω απ’ όλα, όραμα. Η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί σημαντική αναγνώριση της αναβαθμισμένης θέσης της χώρας στην Ευρώπη.

Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν το όραμά του για το μέλλον – με το Ισραήλ ως φυσικό εταίρο στις επενδύσεις, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Συζητήσαμε συγκεκριμένες ευκαιρίες σύνδεσης ισραηλινών επενδυτικών ταμείων, επιχειρηματιών και εταιρειών τεχνολογίας με την ελληνική αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην αγροτική καινοτομία, όπου το Ισραήλ έχει πολλά να προσφέρει: διαχείριση νερού, άρδευση, γεωργία ακριβείας και τεχνητή νοημοσύνη.

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Μιλήσαμε, επίσης, για τη διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική μας σχέση, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», που αντανακλά τη βαθιά εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μας.

Προς την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα του Ισραήλ: σας προσκαλώ να γνωρίσετε καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα.

Έφυγα με μεγάλο θαυμασμό για τον Υπουργό Πιερρακάκη – για την επαγγελματική του ικανότητα, την πνευματική του καλλιέργεια και το όραμά του.

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Η Ελλάδα αποτελεί ήδη μια ιστορία οικονομικής επιτυχίας. Και σκοπεύω να κάνω ό,τι μπορώ, ώστε το Ισραήλ να έχει κεντρικό ρόλο στο επόμενο κεφάλαιό της».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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