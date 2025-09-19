Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα την εκλογή νέου Γραμματέα μετά την ξαφνική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κάλυψη της θέσης είναι ο βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, οπότε αναμένεται η τυπική επικύρωση από την ΚΟ.

Το ενδιαφέρον της συνεδρίασης εστιάζεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος και στα μηνύματα που θα στείλει προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει αναλυτικά για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη και για τις θετικές επιπτώσεις που θα έχουν για τους πολίτες, κυρίως στο θέμα της αύξησης των εισοδημάτων τους μέσω της μείωσης των φόρων, ενώ εκτιμάται ότι θα ζητήσει από τους βουλευτές και να τα επικοινωνήσουν στην κοινωνία αλλά και να ανεβάσουν ταχύτητα. Η κυβέρνηση έχει ήδη διανύσει το πρώτο μισό της δεύτερης θητείας της και στο βάθος αρχίζει να φαίνεται η επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Οπότε αναμένεται ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ να αναφερθεί και στον οδικό χάρτη με τον οποίο θα πάει η παράταξη μέχρι την άνοιξη του 2027, τότε δηλαδή που έχει δηλώσει ότι θα διεξαχθούν οι εκλογές.

Αυτό που θα τονίσει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και αυτή που μπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις της εποχής για αυτό και αναμένεται να τονίσει τη σημασία της διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα.

Παράλληλα, σύμφωνα πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει και το περίγραμμα του κομματικού προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα με ορίζοντα το συνέδριο του κόμματος.

Ανοιχτή η διαδικασία για όποιον βουλευτή επιθυμεί να λάβει το λόγο

Ενδιαφέρον όμως θα έχει και η στάση των βουλευτών. Πηγές από την Πειραιώς σημειώνουν ότι η διαδικασία, όπως πάντα, είναι ανοικτή για όποιον βουλευτή θέλει να μιλήσει, οπότε περιμένουμε να δούμε αν και πόσοι βουλευτές θα λάβουν το λόγο. Και κυρίως το τι θα πουν. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΚΟ, τον περασμένο Απρίλιο, κάποιοι βουλευτές είχαν εκφράσει παράπονα για διάφορα θέματα. Από το πρόβλημα της ακρίβειας έως τη στάση υπουργών και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους ενώ είχαν ακουστεί ατάκες μέχρι και για «εμίρηδες και κακομοίρηδες».

Γνώστες του κλίματος εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας εκτιμούν ότι σήμερα δεν θα υπάρξουν τέτοιες διαφοροποιήσεις καθώς η άνοδος στις δημοσκοπήσεις, μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ, έχει συμβάλει στο να επανέλθουν τα χαμόγελα τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στην Πειραιώς.