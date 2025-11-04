«Συστημένο» στέλνει εκ νέου, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ προς την «γαλάζια» κυβέρνηση μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, μια εξέλιξη που έφερε την αναβολή της σημερινής προγραμματισμένης συνεδρίασης των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής για το αιφνιδιαστικό λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα.

Με νέο αίτημα τους 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Διονύση Καλαματιανό, ζητούν να κληθούν οι αρμόδιοι υπουργοί και να προσδιοριστεί εντός της ημέρας νέα ημερομηνία συζήτησης του θέματος.

Η συζήτηση είναι κατεπείγουσα, όπως τονίζει η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η απόφαση αυτή οδηγεί σε περαιτέρω εγκατάλειψη της υπαίθρου και απαιτείται άμεση ενημέρωση της Βουλής από τους αρμόδιους υπουργούς και τον επικεφαλής του Υπερταμείου.

«Επειδή δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός λόγος για την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, με την παρούσα ζητούμε τον εντός της ημέρας εκ νέου προσδιορισμό συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης» σημειώνουν, ζητώντας να κληθούν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικεφαλής του Υπερταμείου Ιωάννης Παπαχρήστου.

«Η αναστολή λειτουργίας των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ συνδέεται με την εγκατάλειψη και την ερήμωση της υπαίθρου και η συζήτηση στη Βουλή για το μείζον αυτό θέμα είναι κατεπείγουσα, ώστε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Δεδομένης της κρισιμότητας του θέματος η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τη Βουλή και τους Βουλευτές για ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία» καταλήγουν στο αίτημα τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Φάμελλος: «Η συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή»

«Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια», τονίζει σε δήλωση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επισημαίνοντας πως «δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ, είναι ένα θέμα που αφορά τη Βουλή, τη Δημοκρατία και τους πολίτες».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην δήλωση του:

«Η αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής της Βουλής που είχε καθοριστεί σήμερα μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πρώτα απ’ όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μίας οξείας κυβερνητικής κρίσης.

Η συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα.

Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια.

Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος.

Αποδεικνύουν επίσης ότι η πίεση μας αλλά και η αντίδραση της κοινωνίας πιάνει τόπο.

Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα, και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες.

Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ, είναι ένα θέμα που αφορά τη Βουλή, τη Δημοκρατία και τους πολίτες.

Πρέπει να ενημερωθούμε όλοι απευθείας από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών».