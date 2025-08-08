Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, είχε την Παρασκευή (8/8) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια αυτής, συζητήθηκε μεταξύ άλλων, το πολύ καλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, το οποίο ενισχύεται ολοένα και περισσότερο με την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Φάνηκε επίσης η κοινή επιθυμία της περαιτέρω ενίσχυσης των εν λόγω σχέσεων διμερώς, αλλά και πολυμερώς, μέσω σχημάτων σαν το «3+1», με συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.

Επίσης, Μητσοτάκης και Ρούμπιο συζήτησαν για τη Λιβύη και για την σημασία της ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας στη χώρα, η οποία θα οδηγήσει σε ελεύθερες εκλογές, απαλλάσσοντας την από ξένη παρουσία και επιρροές.

Λόγος έγινε και για την υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, καθως και για την ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Τέλος, τέθηκαν στο τραπέζι οι διεθνείς εξελίξεις, σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.