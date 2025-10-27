Ξεκίνησε μια καινούργια εβδομάδα και κάνω την έκκληση «όχι άλλη δημοσκόπηση». Τις περασμένες μέρες οι δημοσκοπήσεις μου θύμισαν σφαίρες στο Far West. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, μου ερχόταν και από μία είτε από κανάλι είτε από site.

«Τυχαίοι» οι τίτλοι στα περισσότερα media.

Advertisement

Advertisement

15 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. 17 μονάδες μπροστά. Πρώτο κόμμα με 16 μονάδες διαφορά. Πάλι καλά που το άνοιγμα με το δεύτερο ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν ήταν 25. 35, 65, 105, 1005. Με λίγα λόγια το άνοιγμα της ψαλίδας από ένα μέτριο ποσοστό, που κατέληγε σε ένα πολύ χαμηλότερο και αφορούσε σκορποχώρι που λέγεται αντιπολίτευση. Απόλυτα αντιληπτό το κυβερνητικό άγχος, ότι παρά τα όσα κάνει που έχουν ανεβάσει στα κάγκελα τους πολίτες, «σκίζει και διαπρέπει». Εξ ου και της είναι πολύ βολικό, (δεν λέω ότι το συνεννοείται και το παρακαλάει στους φιλικούς της μιντιάρχες), να παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις για να φτιαχτεί, μέσω… τίτλων πάντα, ένα κλίμα θετικό για την εικόνα της. Και μάλιστα με προτίμηση στους πίνακες εκείνους των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, που αναφέρονται στην αναγωγή ψήφων και όχι στην πρόθεση ψήφων. Γιατί η πρόθεση είναι αυτό που καταγράφουν οι ερευνητές των εταιρειών. Το έγκυρο, θα λέγαμε και σε ό,τι αφορά την αυθεντικότητα της δημοσκόπησης Η αναγωγή είναι το προς τα πάνω μαγείρεμα, με βάση πολλές παραμέτρους όπως αναποφάσιστοι, λευκό/άκυρο και οτιδήποτε άλλο υπολογίζουν οι δημοσκόποι, οι οποίοι πάντως αποτυπώνουν μια φωτογραφία στιγμής και όχι μια φωτογραφία του τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο. Εξ ου και πολλές φορές στην κάλπη οι προγνώσεις δεν επαληθεύονται.

Πλην, όμως, η πραγματικότητα σε αυτό το επικοινωνιακό μπαράζ, είναι πολύ διαφορετική. Η πραγματική εικόνα βρίσκεται, όπως προαναφέρω, στην πρόθεση. Εκεί όπου η κάθε εταιρία έχει βεβαίως την δική της την μεθοδολογία με βάση τους κανόνες που την διέπουν ως μέλος της E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Marketing Research), της WAPOR(World Association for Public opinion Research), και του Σ.Ε.Δ.Ε.Α. (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης Έρευνας Αγοράς). Και η μεθοδολογία έχει να κάνει με το δείγμα και με το τι ρωτάς και πως το ρωτάς. Και αν σε αυτή εμπλέκονται διαδικτυακοί πελάτες, που κι αυτό έχει σημασία. Απλά ήθελα να υπενθυμίσω, ότι κάποτε που υπήρχε οικονομική άνεση των μέσων ενημέρωσης, οι δημοσκοπικές εταιρείες δεν έκαναν απλά τηλέφωνα, αλλά οργάνωναν σε όποιες πόλης επέλεγαν, ομάδες πολιτών όπου γινόταν ψάξιμο με ερωτήσεις των έμπειρων ερευνητών. Κυκλικές ερωτήσεις που έπιαναν την ειλικρίνεια η την μη ειλικρίνια.

Πάμε τώρα στο σήμερα. Και στο βομβαρδισμό των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Γιατί καλά είναι να δείχνεις ότι φουσκώνεις σαν μπαλόνι ή σαν παγώνι, με την διαφορά από τον δεύτερο, αλλά μόνον οι αφελής δεν αντιλαμβάνονται ότι και οι ίδιοι στο Μαξίμου και στην Πειραιώς διαβάζουν την πραγματικότητα με άλλα ευρήματα που κι αυτά αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Και είναι τα πιο σημαντικά. Οι μισοί πολίτες να λένε εκλογές το γρηγορότερο. Πολύ υψηλή δείκτες που να δείχνουν δυσαρέσκεια / αποδοκιμασία / θυμό για ακρίβεια και κράτος δικαίου. Το 70 τοις 100 να πιστεύει ότι γίνεται κουκουλώματά και για τα Τέμπη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τρεις στους τέσσερις να θέλουν μετά τις εκλογές κάτι καινούργιο. Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο κανένας. Βεβαίως απολύτως αντιληπτό ότι ένας πρωθυπουργός που είναι έξι κοντά εφτά χρόνια στην εξουσία έχει και την φυσιολογική φθορά. Όλα αυτά είναι ασφαλώς τα πιο σημαντικά ευρήματα που καταχωνιάζονται από ΜΜΕ. Το καθένα για τους δικούς του λόγους. Το γεγονός, πάντως, ότι αυτά γράφονται ανοιχτά και δημόσια στην ψηφιακή εφημερίδα μας, την HuffPost, η οποία μόνο τον περασμένο μήνα είχε πάνω από 6 εκατομμύρια αναγνώσεις θεμάτων και εκατομμύρια μοναδικών επισκεπτών, δείχνει ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού σε ό,τι αφορά την απόλυτη ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων μας. Και τον αποδεδειγμένο πολυσυλλεκτικό/πλουραλιστικό τρόπο διαχείρισης της ειδησεογραφίας σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικά, κοινωνικά, πολιτικά, ψυχαγωγικά, διεθνή, η ζωή, Υγεία, περιβάλλον, συνεντεύξεις κλπ.

Στον επίλογο του σημερινό μου άρθρου, να κάνω μία καλοπροαίρετη σύσταση: Μην ταλαιπωρούνται κάποιοι να αποδείξουν ότι μέσω δημοσκοπήσεων, πατάνε σε τόσο ψηλά πατώματα, όταν δεν απέχουν πολύ από το ισόγειο. Και αν συνεχίσουν να διαχειρίζονται τρικυμιώδεις καταστάσεις χωρίς ουσιαστικές λύσεις για την καθημερινότητα του πολίτη, θα βρεθούν σε κάποιο υπόγειο.