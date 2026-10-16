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«Ανεβάζει το θερμόμετρο» με αντι-NAVTEX για την άσκηση EUNOMIA σε περιοχή νότια του Καστελλόριζου η Τουρκία.

H ελληνική πλευρά είχε εκδώσει την Πέμπτη NAVTEΧ σχετική NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση EUNOMIA στη συγκεκριμένη περιοχή, από την οποία αναμένεται να περάσει και το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo στο πλαίσιο των διαδικασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο (GSI). Η τουρκική πλευρά απάντησε την Παρασκευή με αντι-NAVTEX για την ίδια άσκηση, όπου χαρακτηρίζει αναρμόδιο τον σταθμό του Ηρακλείου και αρμόδιο τον σταθμό της Αττάλειας.

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H Τουρκία υποστηρίζει πως απαιτείται η άδειά της για να περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ (GSI- Great Sea Interconnector), ισχυρισμό που η Ελλάδα απορρίπτει.