Μετά τα ΕΛΤΑ, νέο «γαλάζιο» αντάρτικο καταγράφεται εντός του κοινοβουλευτικού τερέν. Αυτή την φορά για το κόστος της ενέργειας που βαρύνει δυσβάσταχτα τους καταναλωτές. Τους κυβερνητικούς χειρισμούς στον συγκεκριμένο τομέα βάζουν στο στόχαστρο 11 βουλευτές της ΝΔ, με πρωτοβουλία του Γιώργου Βλάχου, καταθέτοντας ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

«Με άλλα λόγια, ο συνδυασμός υψηλής Οριακής Τιμής Συστήματος λόγω Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθετοποίησης (παραγωγή + προμήθεια) και πλεονεκτήματος κόστους σε υδροηλεκτρικά & ΑΠΕ, ενίσχυσε τεχνητά τη λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ, χωρίς να έχει αυξήσει αναλόγως την παραγωγή ή την αποδοτικότητά της. Χωρίς τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με αυτή τη λογική, η αύξηση κερδών 2020–2025 δεν θα ήταν τόσο θεαματική.

Μια τέτοια όμως εξέλιξη στη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναμφίβολα αποτελεί στρέβλωση στην αγορά που δεν μπορεί να γίνεται πλέον ανεκτή, χωρίς να προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά της χώρας» σημειώνουν, μεταξύ άλλων, οι «γαλάζιοι» βουλευτές Γιώργος Βλάχος, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Θόδωρος Καράογλου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Μάνος Κόνσολας, Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Γιώργος Στύλιος, Μίλτος Χρυσομάλλης, οι οποίοι υπογράφουν την ερώτηση.

Σε αυτό το πλαίσιο θέτουν τρία ερωτήματα προς απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου:

-Ποια νομοθετικά μέτρα θα λάβει προκειμένου οι χαμηλές τιμές των ΑΠΕ να αποτυπώνονται στις λιανικές τιμές καταναλωτή του ηλεκτρικού ρεύματος;

-Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε το υψηλό κόστος ενέργειας να μη διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων;

-Ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να επέλθουν στη λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ώστε η τιμή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικού να μη διαμορφώνεται με βάση την πάντοτε ακριβότερη Οριακή Τιμή, η οποία καθορίζεται σε τελική φάση από τις υψηλές τιμές των ορυκτών καυσίμων και όχι από τις ΑΠΕ;

