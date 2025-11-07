Η Κύπρος αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία και γίνεται καθημερινή προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης, δήλωσε ο Κύπριος ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνος Κόμπος, σημειώνοντας ότι η Τουρκία σήμερα είναι αντίπαλος που δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ο κ. Κόμπος σημείωσε πως «υπάρχει η κατοχική δύναμη, υπάρχει η καθημερινή αμφισβήτηση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας» και είπε ότι η Τουρκία είναι ο ένατος εξαγωγέας οπλικών συστημάτων στον κόσμο και κατέχει το 60% της παγκόσμιας αγοράς σε συγκεκριμένες κατηγορίες drone, ενώ παράλληλα αξιοποιεί ήπια διπλωματία μέσω θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η προσπάθεια της Κύπρου, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι να αναδείξει την προστιθέμενη αξία της και να μεγεθύνει τη διπλωματική παρουσία της και τα αποτύπωμά της.

Με πληροφορίες από Ραδιόφωνο ΡΙΚ/ΚΥΠΕ /ΕΡΤ