Μύλος υπόθεση η υπόθεση Μυλωνάκη στο κρίσιμο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ , όπου η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει σε δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση επιχειρεί κουκούλωμα, όπως εξάλλου και στο θέμα των Τεμπών, όπως εξάλλου κουκούλωσε και το θέμα των υποκλοπών.

Είχανε λυσσάξει από την αντιπολίτευση, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, να κληθεί ο άνθρωπος του πρωθυπουργού στην Εξεταστική Επιτροπή για να τον ρωτήσουν για όλα αυτά που του καταμαρτυρούν ως εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τα βοσκοτόπια. Μόνο που μέχρι τη στιγμή που ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Μυλωνάκης έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Επιτροπής, η βουλευτική πλειοψηφία και σιωπούσε και αρνιόταν να ανταποκριθεί στο αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για κλήτευση του. Τόσο καλά. Όπως είχε αρνηθεί να κληθούν ουσιώδεις μάρτυρες στην Προανακριτική για την σύμβαση 711. Προφανώς γιατί είναι οι λάτρεις της διαφάνειας, αλλά με σβηστά τα φώτα για να υπάρχει απόλυτο σκοτάδι.

Και τώρα οι κυβερνητικοί βουλευτές και κυβέρνηση μαζί, καλούνται να καταπιούν το σάλιο τους, να κάνουν πέτρα την καρδιά τους και να μετατρέψουν την ντροπή σε φιλότιμο. Σε αναγκαστικό φιλότιμο, εννοείται. Με λίγα λόγια να συναινέσουν παμψηφεί για την κλήτευση του κύριου Μυλωνάκη. Βεβαίως θα έχει μεγάλο καλαμπούρι για το πως θα το αιτιολογήσουν.

Οπότε, κρατώντας εξαπτέρυγα όποιοι μιλήσουν από την κυβερνώσα παράταξη για απόδειξη διαφάνειας (τέτοιο θράσος), άντε να δούμε εάν θα συναινέσουν να κληθούν ως μάρτυρες στην Εξεταστική και δύο άλλοι γνωστοί εμπλεκόμενοι. Ο ένας σπεσιαλίστας σε φραπέ και ο άλλος που ξέρει να χειρίζεται χασαπομάχαιρα. Θα τολμήσουν να το κάνουν; Εδώ τους θέλουμε τους μάγκες της διαφάνειας συντεταγμένοι πίσω από την συνταγή Τριαντόπουλου.

Θα καλέσουν και την κυρία με τη Ferrari και την Porsche; Εκτός κι αν υπάρχει δικαιολογία έλλειψης χώρου στο υπόγειο πάρκινγκ της Βουλής. Γιατί τόσο ακριβά αυτοκίνητα δεν μπορούν να παρκάρουν στους δρόμους της Αθήνας. Ένα σκασμό χρήματα κοστίζουν, άρα πρέπει να πάνε σε προστατευόμενο περιβάλλον. Και αν αυτό δεν εξασφαλίζεται, μπορεί να κάτσει σπίτι της και να μην τρέχει στο κοινοβούλιο.