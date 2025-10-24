Ο Τέρενς Κουίκ τα λέει σταράτα και με ονόματα για τους υπουργούς εκείνους που απαξιώνουν να απαντήσουν σε ουσιώδεις δημοσιογραφικές ερωτήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και νομικών/κακουργηματικών υποθέσεων, που ενδιαφέρουν την πλειοψηφία των πολιτών.

Όπως οι νέες πινακίδες ορίων ταχύτητας, τα τέλη κρουαζιερόπλοιων και παρεπιδημούντων και οι όποιες σχέσεις – αν υπάρχουν – με προφυλακισμένους στον Κορυδαλλό. Αναφέρεται στην συμπεριφορά πολιτικών πρίν και κατά την διάρκεια προεκλογικών περιόδων και κάποιων λίγων που εκφράζουν παράπονα/γκρίνια/διαμαρτυρία με έναν δικό τους τρόπο.

