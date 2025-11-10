Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έθεσε τον εαυτό της και την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της παρουσίασης του προγράμματος του κόμματος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολις στο Γκάζι, όπου η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέλαβε διαφορετικούς ρόλους ανάλογα με τη θεματική που παρουσίαζε. Έδειξε τον εαυτό της ως πυροσβέστη, λιμενικό, δικαστή, δασκάλα, αγρότισσα, στρατιωτικό του 1940 (σε σχέση με τις γερμανικές αποζημιώσεις) και ακόμη και ως αρχαία Ελληνίδα (για την επιστροφή των Γλυπτών), μεταξύ άλλων.

«Ο άνθρωπος μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ενα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας”, τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και προσέθεσε: «Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα, ενώ εργάστηκαν και άλλοι από όλο τον πλανήτη».

Επίσης, η πρόεδρος του κόμματος σημείωσε, μεταξύ άλλων, πριν να παρουσιάσει το πρόγραμμα: “Μια κυψέλη ανθρώπων δουλεύουν για να καταρτίσουν κάθε επί μέρους πρόταση. Αυτό που κάνουμε σήμερα γράφει ιστορία. Από αύριο το πρόγραμμά μας θα ζυμώνεται με τον κόσμο”.



Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:



Οικονομία – Χρέος



Ειδικό θέμα : Δημογραφικό



Περιβάλλον – Ενέργεια – Νερό



Ειδική ενότητα: Δικαιώματα των ζώων



Πολιτική Προστασία – Δασοπροστασία-Διάσωση – Προστασία Ανθρώπινης Ζωής



Παραγωγική δραστηριότητα



Αγροτική ανάπτυξη – Τοπικές οικονομίες – Πρωτογενής τομέας



Εργασία – Προστασία εργαζομένων



Υγεία



Στέγη – Πλειστηριασμοί – Νεολαία



Παιδεία



Αθλητισμός



Εξωτερική πολιτική – Ειρήνη – Διεθνείς Οργανισμοί



Αυτοδιοίκηση – Κοινοτισμός – Αποκέντρωση – Νησιωτικότητα



Δημοσιογραφία – Ενημέρωση – Ελευθερία του Τύπου



Τέχνες – Πολιτισμός



Γυναίκες – Ισότητα – Ανθρώπινα δικαιώματα



Παράλληλα, το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας περιλαμβάνει και τα εξής ειδικά θέματα:



– Νέο εκλογικό σύστημα



– Γλυπτά Παρθενώνα



– Γερμανικές οφειλές



– Διασπορά



– Οδική ασφάλεια



– Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους





Η Πλεύση Ελευθερίας υπογραμμίζει τα εξής σχετικά με το πρόγραμμά της:



“Είναι ένα πρόγραμμα που θα συνεχίσει να είναι αντικείμενο δημόσιας γνώσης, διαβούλευσης και συμμετοχής, ακόμη και όταν, πολύ περισσότερο όταν, η κοινωνία μας, εσύ, εσείς, μας εμπιστευτείτε την ευθύνη να το εφαρμόσουμε. Και τότε ακόμη, πολύ περισσότερο τότε, θα είμαστε σε σχέση ανοιχτής επικοινωνίας, διαβούλευσης, ανταλλαγής, συνεργασίας και συμμετοχής.

Το πρόγραμμα αυτό το εκπονούμε και το φτιάχνουμε μαζί. Γιατί η πρόθεσή μας και η δέσμευσή μας είναι το πρόγραμμά μας να το εφαρμόσουμε στα αλήθεια. Και για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι ο κόσμος, η κοινωνία, να το γνωρίζει, να το αγκαλιάσει, να το στηρίξει και, σε πολλά πεδία κοινωνικής και συλλογικής συμμετοχής, να το εμπλουτίσει, να το βελτιώσει, να το ενσαρκώσει, να το χοηματοδοτήσει, να το υπερασπιστεί. Το πρόγραμμά μας, που είναι ανοιχτό, ζωντανό, συμμετοχικό και εξελισσόμενο, φέρνει τον άνθρωπο μπροστά και την κοινωνία στο επίκεντρο”.



Σκοπός του προγράμματος, όπως αναφέρει το κόμμα, είναι:



“- Να φέρουμε την κοινωνία ξανά μπροστά,



– Να χτίσουμε μια ουσιαστική δημοκρατία, με συμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά, με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πλήρη διαφάνεια, αξιοκρατία, ισονομία, κατάργηση κάθε είδους προνομίων, ασυλιών και ειδικής μεταχείρισης



– Να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, με ισότητα και ελευθερία



– Να απαλλάξουμε την χώρα μας και τους πολίτες της από τα παράνομα χρέη και να φέρουμε κοινωνική δικαιοσύνη



– Να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, την αξιοπρέπειά τους, την πλήρη πρόσβαση στη στέγη, στα βιοτικά αγαθά, στην παιδεία, την υγεία, την εργασία, τον πολιτισμό



– Να στηρίξουμε τη νέα γενιά και να ανοίξουμε χώρο ύπαρξης και δρόμους πρωτοβουλίας και χειραφέτησης για τους νέους και τις νέες στη χώρα μας



– Να ενθαρρύνουμε την δημιουργία, την διανόηση, την σκέψη



– Να δώσουμε στον πολιτισμό την θέση και το περιεχόμενο που αξίζει, να προαγάγουμε τις τέχνες



– Να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, τον πλούτο της και τα δημόσια αγαθά



– Να προωθήσουμε την ειρήνη και την ευημερία των λαών



– Να προασπίσουμε το περιβάλλον και τη φύση



– Να προστατεύσουμε τα ζώα και όλα τα έμβια όντα



– Να απελευθερώσουμε ουσιαστικά την ενημέρωση και την πρόσβαση των ανθρώπων στην πληροφορία



– Να στηρίξουμε έμπρακτα τους ανθρώπους στις πόλεις, στα χωριά, στην ύπαιθρο, στην περιφέρεια,



– Να ενδυναμώσουμε ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή, την διατροφική αυτάρκεια και τις προοπτικές της κοινωνίας



– Να χτίσουμε ένα πραγματικό κοινωνικό κράτος δικαίου για όλες και όλους



– Να μεριμνήσουμε για τις γενιές που μεγαλώνουν και να τους εξασφαλίσουμε αξιοβίωτες συνθήκες, αξιοπρεπή σύνταξη και πλήρη κοινωνική πρόνοια μέριμνα

-Να φροντίσουμε για τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων ανθρώπων, για την πλήρη συμπερίληψή τους και την συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή-

– Να θωρακίσουμε τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, εξασφαλίζοντάς τους μια ζωή με ασφάλεια, μια ζωή χωρίς χρέος, με παιδεία και πολιτισμό αντάξιο της συλλογικής κληρονομιάς μας, με επιλογές, δυνατότητες. Ελευθερία.

Τέλος, το κόμμα επισημαίνει ότι η “η αρχή της δημόσιας λογοδοσίας διέπει συνολικά την δράση μας σε όλη την πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της. Η ίδια αρχή θα διέπει τη δράση μας και από κυβερνητική θέση”.